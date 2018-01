‘சாவதை தவிர… வேறு வழியில்லை’கருகிய நெற்பயிருடன் விவசாயிகள் கலெக்டரை முற்றுகையிட்டு கண்ணீர்: விவசாயிகள் தர்ணா போராட்டம்

* மதுரையில் பரபரப்பு மதுரை : பெரியாறு பாசன விவசாயிகள் தண்ணீரின்றி கருகிய நெற்பயிருடன், மதுரை கலெக்டரை முற்றுகையிட்டு, ‘சாவதை தவிர வேறு வழியில்லை’ என கண்ணீர் வடித்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. பெரியாறு அணை பாசன இருபோக ஆயக்கட்டான, மதுரை, திண்டுக்கல் மாவட்டங்களிலுள்ள 45 ஆயிரம் ஏக்கருக்கு வைகை அணையில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது. நெற்பயிர் பால் பிடிக்கும் பருவம் எட்டிய நிலையில் தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் கள்ளந்திரி மதகு பகுதியில் நெற்பயிர்கள் கருகி வருகின்றன. அந்த பயிர்களுடன் விவசாயிகள், மதுரை மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நேற்று குறைதீர்ப்பு கூட்டத்திற்கு திரண்டு வந்தனர். கலெக்டர் வீரராகவராவ் முன் கருகிய நெற்பயிர்களை காட்டி முற்றுகையிட்டனர். அப்போது கருகிய நெற்பயிர்களை கலெக்டர் கையில் கொடுத்து கண்ணீர் வடித்தபடியே, ‘‘முறைப்பாசனம் என்ற பெயரில் 9 நாட்களுக்கு மூடி, 4 நாட்களுக்கு மட்டும் வைகை அணையில் தண்ணீர் திறக்கின்றனர். இதுவும் சீரான முறையில் கிடைக்கவில்லை. பூலாம்பட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் பயிர்கள் கருகி விட்டன. 120 நாட்கள் தண்ணீர் வழங்கப்படும் என்று அரசு சொன்னதை நம்பிதான் கடன் வாங்கி சாகுபடி செய்தோம். கருகும் பயிர்களை காக்க தண்ணீரை திறந்து விடுங்கள். இல்லாவிட்டால் மருந்தை குடித்து சாவதை தவிர வேறு வழியில்லை’’ என்றனர். பின்னர், கலெக்டர் முன் தரையில் அமர்ந்து கோஷமிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அதைத்தொடர்ந்து, விவசாயிகளிடம் கலெக்டர் வீரராகவராவ் கூறுகையில், ‘‘அணையில் பாசனத்துக்கு போதுமான தண்ணீர் இல்லை. தற்போது பெரியாறு அணையில் 117.70 அடி, வைகை அணையில் 42.75 அடி நீர் மட்டுமே உள்ளது. குடிநீருக்கு 800 மில்லியன் கனஅடி வரை இருப்பு வைத்துக்கொண்டுதான் பாசனத்திற்கு வழங்க முடியும். இருக்கிற நீரை முறைப்படுத்தி பாசனத்திற்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தண்ணீர் திறக்கப்படும் நாட்களில் பேரணை முதல் கள்ளந்திரி வரை கால்வாயிலுள்ள அனைத்து மதகுகளிலும் சீரான முறையில் தண்ணீர் திறக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். முறைகேடாக தண்ணீரை மோட்டார் வைத்து உறிஞ்சினால், காவல்துறையால் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு கைது செய்யப்படுவார்கள்,’’ என்றார். இதனை தொடர்ந்து விவசாயிகள் கலைந்து சென்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

In addition to ‘ die … There is no other way ‘ with charred rice farmers besieged the tear collector: farmers dharna

* Paraparapumadurai: in Madurai, Periyar irrigation farmers, with rice, charred thanneerin without laying siege to the collector of Madurai