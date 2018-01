எமரால்டு அணை பகுதிகளில் நீர்வளம் பாதிக்கும் அபாயம்

ஊட்டி: ஊட்டி அருகேயுள்ள எமரால்டு அணையின் நீர்தேக்க பகுதிகளில் அந்நிய களை தாவரங்களான சீகை, கற்பூர மரங்கள் அதிகளவு வளர்ந்து வருகிறது. இதனால் நீர்வளம் பாதிக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இவற்றை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. நீலகிரி மாவட்டத்தில் அப்பர்பவானி, அவலாஞ்சி, எமரால்டு, பார்சன்ஸ்வேலி உள்ளிட்ட அணைகள் உள்ளன. இந்த அணைகளில் உள்ள நீரை கொண்டு 12 நீர் மின் நிலையங்களில் மின் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இந்த அணைகளில் இருந்து மின் உற்பத்தி மட்டுமின்றி குடிநீர் உபயோகத்திற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பருவமழை சமயங்களில் இந்த அணைகள் நிரம்பி விடும். இந்நிலையில் கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே நீலகிரி மாவட்டத்தில் பருவமழைகள் முறையாக பெய்யாமல் ஏமாற்றின. இதனால் இந்த அணைகளில் நீர்மட்டம் முற்றிலும் சரிந்தது. இதனால் அனைத்து தரப்பினரும் மழையை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தனர். கடந்த ஆண்டு தென்மேற்கு பருவமழை மற்றும் ஆண்டின் இறுதியில் ஓகி புயல் காரணமாக பெய்த மழையால் அணைகளின் நீர்மட்டம் உயர்ந்தது. இதனால் மின்உற்பத்தியில் எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை. இதனிடையே ஊட்டி எமரால்டு அணையில் உள்ள நீரை கொண்டு குந்தா, கெத்தை, பில்லூர் ஆகிய மின் நிலையங்கள் இயக்கப்படுகின்றன. இந்நிலையில் இந்த அணையின் ஒரளவிற்கு நீர் உள்ள நிலையில், அணையின் கரையோர நீர்மட்ட பகுதிகளில் அந்நிய களை தாவரங்களான சீகை மற்றும் கற்பூர மரக்கன்றுகள் அதிகளவு வளர்ந்து வருகின்றன. இவை தற்போது வேகமாக வளர்ந்து வரும் நிலையில், அந்நிய களை தாவரங்களான இவற்றை விரைவாக அகற்ற மின்வாரியம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

தவறும்பட்சத்தில் இவை அணையில் உள்ள நீரை உறிஞ்சி விடும். இவை தொடர்ந்து வளரும் பட்சத்தில் அவற்றை வெட்டி அகற்றுவது சிரமம். எனவே, தற்போதே இவற்றை அகற்ற உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

