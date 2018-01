தமிழக முதலமைச்சர் பேருந்துக் கட்டணத்தை மனமுவந்து ஏற்றவில்லை: அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ விளக்கம்

மதுரை: பேருந்து கட்டண உயர்வு குறித்து மதுரையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ, தமிழக முதலமைச்சர் பேருந்துக் கட்டணத்தை மனமுவந்து ஏற்றவில்லை என்று கூறியுள்ளார். இன்று நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கும் பணச் சிக்கல், நிதி நெருக்கடி போன்ற காரணத்தால் ஏறத்தாழ ஆறு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு லிட்டர் டீசல் 43 ரூபாய் 10 காசு இருந்தது. இன்றைக்கு 63 ரூபாய் 83 காசு. ஏறத்தாழ 50 சதவிகிதம் கூடிவிட்டது. மிகுந்த குறைந்த அளவுக்குதான் கட்டணத்தை முதல்வர் உயர்த்தியிருக்கிறார் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார். மற்ற மாநிலங்களைப் பார்க்கிலும் தமிழகத்தில் பேருந்துக் கட்டணம் மிகவும் குறைவு என்றும, இதை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். அரசியல் கட்சிகள் இதை அரசியலுக்காகப் பயன்படுத்தி மக்களைத் திசைதிருப்புகிறார்கள் என்று அவர் குற்றம் சாட்டுயுள்ளார். பிற மாநிலங்களில் பேருந்துகள் மிகவும் மோசமாக இருக்கிறது என்றும், தமிழகத்தில் நன்றாக இருக்கிறது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். ஒரு ரூபாய் என்பது எல்லாம் மாறிப்போய்விட்டது, ஒரு ரூபாய் கொடுத்தாகூட அதை சாதாரணமாக நினைக்கிறார்கள். ஐந்து ரூபாய்க்கு குறைந்து அதை யாரும் இலவசமாகக் கருதுவது கிடையாது என்று அவர் கூறியுள்ளார். மேலும் பிச்சையெடுப்பவர்கள் கூட நீங்க ஒரு ரூபாய் போட்டால், உங்கள் முகத்தைக்கூட பார்க்க மாட்டார்கள் என்று அவர் கூறியுள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Chief Minister of Tamil Nadu bus fares do not voluntarily accept: Minister chellur Raju description

Regarding the fare rises in Madurai Madurai: speaking to reporters in the first amaisary of Tamil Nadu Minister chellur Raju