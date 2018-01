சூரப்பள்ளி கிராமத்தில் எருதாட்டம் கோலாகலம்

ஜலகண்டாபுரம் ஜலகண்டாபுரம் அடுத்த சூரப்பள்ளி கிராமத்தில், எருதாட்டம் கோலாகலமாக நடந்தது. சேலம் மாவட்டம் ஜலகண்டாபுரத்தை அடுத்த சூரப்பள்ளி கிராமம், கோட்டைமேடு கரிய காளியம்மன் கோயிலில் எருதாட்ட நிகழ்ச்சி நடந்தது. ஜலகண்டாபுரம், சூரப்பள்ளி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் இருந்து 100க்கும் மேற்பட்ட காளைகள் பங்கேற்றன. 75க்கும் மேற்பட்ட மாடுபிடி வீரர்கள், கிராம இளைஞர்கள் பலர் திரண்டனர். பின்னர், கரிய காளியம்மன் கோயில் முன் எருதாட்டம் நடைபெற்றது. முன்னதாக, காளை முன் பொம்மை வைத்து எருதாட்டம் தொடங்கியது. இளைஞர்கள் பலர் போட்டி போட்டுக்கொண்டு, காளைகளை அடக்க முயன்றனர். சிலர் கயிறு கட்டியபடி, காளைகளை பின் தொடர்ந்து வந்தனர். இந்நிகழ்ச்சியை சுற்றுவட்டார கிராம மக்கள் ஆர்வத்துடன் கண்டுகளித்தனர். பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை போலீசார் மேற்கொண்டனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Soora eruthattam festivity in the village school

Jalakandapuram jalakandapuram next soora eruthattam school in the village, as has happened here. Salem jalagan