மணப்பாறை: மணப்பாறை அருகே கலிங்கப்பட்டி ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் மாடு முட்டி ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார். திருச்சி முடுக்குப்பட்டியைச் சேர்ந்த மாடுபிடி வீரர் ரஞ்சித்(29) உயிரிழந்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

One of the casualties near manaparai jallikattu competition

