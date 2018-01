அறிவித்தது 385, ஆரம்பித்தது 80 நீட் தேர்வுக்கு போதிய பயிற்சி மையங்கள் : இல்லாததால் பரிதவிக்கும் மாணவர்கள்

நாமக்கல்: தமிழகத்தில் அரசு பள்ளிகளில் நீட்தேர்வுக்கு பயிற்சி அளிக்க போதிய மையங்கள் இல்லாததால் பிளஸ்2 மாணவ, மாணவியர் பரிதவித்து வருகின்றனர். தமிழகத்தில் மருத்துவபட்டப்படிப்பில் சேர நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற வேண்டும் என்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழகம் முழுவதும் 385 சிறப்பு பயிற்சி மையங்கள் அமைக்கப்படும் எனஅரசு அறிவித்தது. ஆனால் தமிழகம் முழுவதும் சுமார் 80 பயிற்சி மையங்கள் மட்டும் தான் தற்போது செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த மையங்களில் கடந்த இரு மாதமாக சனி, ஞாயிற்றுகிழமைகளில் பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதற்காக ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் ஏற்படுத்தப்பட்டு அங்கு ஆன்லைன் மூலம் வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. வாரத்தில் 2 நாட்கள் நடக்கும் பயிற்சியில் ஒரு மணிநேரம் மட்டும் ஆங்கில வழியில் பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுகிறது. பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் குறைந்த பட்சம் 2 மையங்கள் கூட இல்லாத நிலையே காணப்படுகிறது. இதனால் பயிற்சிக்கு முன்பதிவு செய்து கொண்ட அணைத்து மாணவ, மாணவியரும் பங்கேற்க முடியாத நிலையில் உள்ளனர். இதனால் நடப்பாண்டும் தமிழக மாணவர்களின் மருத்துவ படிப்பு கேள்விக்குறியாக உள்ளது. இது குறித்து முதுகலை ஆசிரியர்கள் கூறுகையில், ‘‘பிப்ரவரி மாதத்தில் பிளஸ்2 அரசு பொதுத்தேர்வுக்கான செய்முறை தேர்வு வந்துவிடும். அரசு பள்ளியில் படிக்கும் மாணவ, மாணவியரை அவர்கள் குறைந்த பட்சம் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறவைக்கவே இருக்கிற நாட்கள் சரியாக இருக்கும். இனி நீட்தேர்வுக்கு சிறப்பு பயிற்சி மையங்கள் அமைத்து மாணவ, மாணவியரை தயார் படுத்துவது சிரமமாகும். நடப்பாண்டு பிளஸ்1க்கும் அரசு பொதுத்தேர்வு நடைபெறுவதால் அந்த மாணவர்களையும் தேர்வுக்கு தயார் படுத்தவேண்டும். ஒரு ஒன்றியத்துக்கு ஒரு சிறப்பு பயிற்சி மையம் அமைக்கப்படும் என்ற அரசின் அறிவிப்புபடி மையங்கள் அமைந்திருந்தால் இந்த ஆண்டு நடைபெறும் நீட்தேர்வில் அரசு பள்ளி மாணவ, மாணவியர் அதிக அளவில் கலந்து கொண்டிருப்பார்கள்’’ என்றனர். நீட்தேர்வுக்கு சிறப்பு பயிற்சி அளிக்கப்படும் என அரசு கவர்ச்சிகரமாக அறிவித்து விட்டு அந்த திட்டத்தை முழுமையாக செயல்படுத்தாமல் இருப்பதால் மாணவ, மாணவியரோடு பெற்றோரும் பரிதவிப்பில் ஆழ்ந்துள்ளனர்,’’ என்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

385, 80, announced it began you due to the lack of adequate training for the exam centers: wooing students

Namakkal in Tamil Nadu: Government schools in training sufficient to neeter centres pass due to lack of students, Ma