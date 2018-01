2 ஆண்டுகளாக உதவித்தொகை கிடைக்கவில்லை : மண்ணில் புதைந்த மண்பாண்ட தொழில்

* மாற்றுத் தொழிலை தேடி செல்லும் கட்டாயம் வேலூர்: தமிழகத்தின் தொன்மையான தொழில்களில் முதன்மையானது மண்பாண்ட தொழில். தமிழகத்தில் தற்போதும் மண்பாண்ட தொழிலை நம்பி சுமார் 40 லட்சம் பேர் உள்ளனர். அவர்களில் 4 லட்சம் பேர் மண்பாண்ட தொழில் செய்து வருகிறார்கள். இதில் 44 ஆயிரத்து 840 குடும்பங்கள் மட்டுமே மண்டபாண்ட தொழிலாளர் நல வாரியத்தில் பதிவு செய்துள்ளனர். ஆனால் தமிழகத்தில் 12 ஆயிரத்து 236 குடும்பங்களுக்கு மட்டுமே மழைக்கால நிவாரணமாக ரூ.5ஆயிரம் வழங்கப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. இதனால் மண்பாண்ட தொழில் செய்யும் மற்ற தொழிலாளர்கள் கடும் அதிருப்தியடைந்துள்ளனர். ஆரம்பகாலத்தில் நீர்நிலைகளில் களிமண் எடுத்து பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கு எந்தவித கட்டுப்பாடுகளும் இல்லை. ஆனால், கடந்த 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சுரங்கம் மற்றும் கனிமவளத்துறை மூலம் நீர்நிலைகளில் களிமண் எடுப்பதற்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டன. ஆண்டுக்கு 800 மாட்டுவண்டி களிமண் அல்லது 80 டிராக்டர் களிமண் எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. இருந்தாலும் சம்மந்தப்பட்ட தாசில்தார்கள், போலீசார் கெடுபிடியால் களிமண் எடுக்க முடியாத சூழலே இப்போது வரை நிலவி வருகிறது. ஒவ்வொரு அதிகாரிக்கும் மாமூல் கொடுத்து மண் எடுத்து வந்து தொழிலை மேற்கொள்ள வேண்டுமா? என்ற விரக்தி நிலைக்கு தாங்கள் அவ்வப்போது தள்ளப்படுவதாக மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர். அதோடு மண்பாண்ட தொழிலாளர் குடும்பத்தினருக்கு கல்வி, திருமணம், இறப்பு, கண் கண்ணாடி உட்பட 12 திட்டங்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்க வேண்டும். ஆனால் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக வேலூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த மண்பாண்ட தொழிலாளர்களுக்கு நிதி வரவில்லை என்று கூறி உதவித்தொகை வழங்கவில்லை என்று மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர். வேலூர் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை சுமார் 2 ஆயிரம் குடும்பங்கள் மண்பாண்ட தொழில் செய்து வருகின்றனர். இதில் கடந்த 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பதிவு செய்த 640 குடும்பத்தினருக்கு மட்டுமே மழைக்கால நிவாரணம் வழங்கப்படுகிறது. அதன்பின்னர் பதிவு செய்த 461 குடும்பத்தினருக்கு மழைக்கால நிவாரணம் கிடைக்கவில்லை. மண்பாண்ட தொழிலை ஊக்குவிக்க அரசும் முயற்சி மேற்கொள்ளாததால் மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் கூலித்தொழில், தச்சு தொழில் என மாற்றுத் தொழிலை தேடி செல்லும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே பாரம்பரிய தொழிலான மண்பாண்ட தொழிலை பாதுகாக்க அரசு உரிய உதவித்தொகையை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

