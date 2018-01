கண்கொத்தி பாம்பாக லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் : சேலத்தில் அடுத்தடுத்து சிக்கும் அரசு துறை அதிகாரிகள் கை நீட்டுவது குறையவில்லை

சேலம்: சேலம் ஓமலூர் வட்டார போக்குவரத்து கழகத்தில் 2 மாதத்துக்கு முன் லைசென்ஸ் கொடுப்பதற்கு லஞ்சம் வாங்கியதாக மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் கைது செய்யப்பட்டார். நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரத்தில் வாரிசு சான்றிதழுக்கு லஞ்சம் வாங்கியதாக தாசில்தார் ஒருவரே கைது செய்யப்பட்டார். இதேபோல் தர்மபுரியில் துணை தாசில்தார் ஒருவரும் லஞ்சம் வாங்கி சிக்கினார். சேலம் பொன்னி சூப்பர் மார்க்கெட்டில் நடந்த சோதனையில் லட்சக்கணக்கான ரூபாய் கணக்கில் வராத பணம் சிக்கியது. சேலம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் உள்ள மண்டல பேரூராட்சிகள் உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்தில் விஜிலென்ஸ் போலீசார் ரெய்டு நடத்தி பணக்கட்டுகளை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். கோரிமேட்டில் உள்ள தொழிலாளர் நலவாரிய அலுவலகத்தில் விஜிலென்ஸ் ரெய்டு நடந்தது. இதில் பொட்டலப்பொருட்கள் விற்பதற்கான அனுமதிக்கு லஞ்சம் கேட்ட ஆய்வாளர், உதவி ஆய்வாளர் கைது செய்யப்பட்டனர். இது குறித்து சமூக ஆர்வலர்கள் கூறுகையில், லஞ்சம் வாங்குவது தவறு என்ற அச்ச உணர்வு குறைந்து விட்டது. லஞ்சம் வாங்குவோருக்கு தண்டனை அதிகரிக்கவேண்டும். மேலும் லஞ்ச வழக்–்குகள் உடனடியாக விசாரணை முடிக்கப்படுவதில்லை. இதனால் தவறு செய்வோர் மீண்டும் பணிக்கு திரும்பி காலம் முழுவதும் பணியாற்றி விடுகின்றனர். லஞ்ச வழக்கு நிலுவையில் இருந்தால் பணப்பலன்கள் மட்டுமே நிறுத்தி வைக்கப்படுகிறது. இந்த நிலை மாறி தண்டனை கடுமையாக்கினால் தான் ஓரளவு குற்றங்கள் குறையும்,’ என்றனர். தேங்கும் வழக்குகள் ஊழல் வழக்குகளை விசாரிக்க தமிழகத்தில் சேலம், கோவை, சிவகங்கை, திருச்சி, நெல்லை, விழுப்புரம் என்று 6 மாவட்டங்களில் லஞ்சஒழிப்பு கண்காணிப்பு சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் உள்ளது. மற்ற மாவட்டங்களில் மாவட்ட தலைமை குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் இது ேபான்ற வழக்குகளை விசாரிக்கிறார். சேலம் நீதிமன்றத்தில் மட்டும் 110 வழக்குகள் உள்ளது. இதே போல் மாநிலம் முழுவதும் நூற்றுக்கணக்கான வழக்குகள் தேங்கிக்கிடப்பதும், பல வருடங்களாக அதற்குரிய தீர்வு கிடைக்காததும் வேதனைக்குரியது.

Source: Dinakaran

