லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் ரூ.10.75 லட்சம் பறிமுதல் வழக்கு பேரூராட்சிகளின் மண்டல உதவி இயக்குநர் சஸ்பெண்ட்: சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பரபரப்பு

சேலம்: சேலம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில், ரூ.10.75 லட்சத்தை லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் பறிமுதல் செய்த வழக்கில், பேரூராட்சிகளின் மண்டல உதவி இயக்குநர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார். சேலம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில், சேலம் மற்றும் நாமக்கல் மாவட்டங்களுக்கான பேரூராட்சிகளின் மண்டல உதவி இயக்குநர் அலுவலகம் செயல்பட்டு வருகிறது. இதன் கட்டுப்பாட்டின் கீழ், சேலம் மாவட்டத்தில் 33 பேரூராட்சிகள், நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 19 பேரூராட்சிகள் என மொத்தம் 52 பேரூராட்சிகள் உள்ளன. இங்கு கடந்த டிசம்பர் மாத இறுதியில், லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனையில் ஈடுபட்டபோது மண்டல உதவி இயக்குநர் கண்ணன் மற்றும் ஊழியர்களிடம் இருந்து, கணக்கில் வராத ரூ.10.75 லட்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. விசாரணையில், புத்தாண்டு பரிசாக, ஒவ்வொரு பேரூராட்சியின் செயல் அலுவலர்களிடம் இருந்தும் லஞ்சமாக பணம் வசூலித்தது தெரியவந்தது. இதுதொடர்பாக ஒழிப்பு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். அந்த விவரத்தை தமிழக பேரூராட்சிகளுக்கான இயக்குநர் பழனிசாமி அறிக்கையாக பேரூராட்சிகளுக்கான செயலருக்கு அனுப்பினார். அதன்பேரில் பேரூராட்சிகளுக்கான செயலர் ஹர்மேந்திர சிங், சேலம் மண்டல உதவி இயக்குநர் கண்ணனை சஸ்பெண்ட் செய்து உத்தரவிட்டுள்ளார். மற்ற 5 பேர் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கைக்கு விசாரணை நடத்த உத்தரவிட்டார்.

The abolition of bribes, police seized RS. 10.75 million case of regional Assistant Director in the Office of the tabloid suspended: Salem collector

