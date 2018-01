மேட்டூர் நீர்மட்டம்: 46 அடியாக சரிவு

மேட்டூர்: மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் 46 அடியாக சரிந்துள்ளது. காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை இன்றி போனதால், மேட்டூர் அணைக்கு நேற்று முன்தினம் விநாடிக்கு 302 கனஅடியாக இருந்த நீர்வரத்து, நேற்று 75 கனஅடியாக சரிந்தது. அணையில் இருந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்காக விநாடிக்கு 8,084 கனஅடி தண்ணீர் திறந்து விடப்படுகிறது. வரத்தை காட்டிலும், தண்ணீர் திறப்பு பலமடங்கு அதிகமாக உள்ளதால் நீர்மட்டம் சரிந்து வருகிறது. நேற்று முன்தினம் 50.73 அடியாக இருந்த நீர்மட்டம், நேற்று 49.62 அடியானது. நீர் இருப்பு 17.57 டிஎம்சி. ஒகேனக்கல் காவிரியில் நேற்று விநாடிக்கு 800 கனஅடி வீதம் தண்ணீர் வந்தது.

Source: Dinakaran

Water level: 46 ft slope Mettur dam

Mettur dam: water level has fallen 46 feet. In the absence of rain, the Cauvery water catchment areas had gone to, Madam