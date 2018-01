அரசு போக்குவரத்துக்கழகத்தை காப்பாற்றுவதற்காக பேருந்து கட்டணங்களை வேறு வழியின்றி உயர்த்தினோம்: அமைச்சர் செல்லூர் கே.ராஜூ கருத்து

அரசு போக்குவரத்துக்கழகத்தை காப்பாற்றுவதற்காக வேறு வழியின்றி பஸ் கட்டணத்தை உயர்த்தியுள்ளோம். இதை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்று அமைச்சர் செல்லூர் கே.ராஜூ தெரிவித்தார்.

மதுரை சம்மட்டிபுரத்திலுள்ள அனைத்து பிள்ளைமார் சங்க மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் தாலிக்கு தங்கம், திருமண நிதி உதவி வழங்கும் விழா நேற்று நடைபெற்றது. மாவட்ட ஆட்சியர் கொ.வீரராகவராவ் தலைமை வகித்தார். மாநகராட்சி ஆணையர் அனீஷ்சேகர் முன்னிலை வகித்தார். பள்ளிச் செயலர் முருகன் மற்றும் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.

கூட்டுறவு அமைச்சர் செல்லூர் கே.ராஜூ சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று, ரூ.5 கோடியே 91 லட்சத்து 50 ஆயிரம் மதிப்புள்ள நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்.

அப்போது, அவர் பேசியதாவது: மதுரை மாவட்டத்துக்கு 2017-2018-ம் ஆண்டுக்கு 3,540 பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்டம் வழங்க ரூ.12 கோடியே 93 லட்சத்து 25 ஆயிரம் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் தொட்டில் குழந்தைகள் திட்டம் மூலம் 4,770 குழந்தைகள் இதுவரை மீட்கப்பட்டுள்ளனர். சுய உதவிக் குழுக்கள் அதிமுக ஆட்சியில் ஏற்படுத்தப்பட்து, தற்போது, தமிழக அளவில் 92 லட்சம் குழுக்கள் செயல்படுகின்றன.

தமிழகத்தில் இதுவரை தாலிக்கு தங்கம் திட்டத்தில் 3,503 கிலோ தங்கம் பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. உயர் கல்வியில் உயர்ந்து இருக்கிறோம். தடையில்லா மின்சாரம் வழங்குகிறோம். இது போன்ற சூழல்நிலை திமுக ஆட்சியில் இல்லை.

6 ஆண்டுகளுக்குப் பின் பேருந்து கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இக்கட்டண உயர்வை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். இந்தியாவிலேயே சிறந்த நிர்வாகம் என பெயர் பெற்றுள்ள தமிழக போக்குவரத்து கழகத்தை காப்பாற்ற வேண்டும். வேறு வழியின்றி பேருந்து கட்டணத்தை அரசு உயர்த்தியுள்ளது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

Source: The Hindu

English summary

The Government bokkuvarathukkalagar to save bus fare we raised without another way: Minister chellur k. Raju idea

In order to save the Government bokkuvarathukkalagar no choice, we have to raise bus fares. It is suitable for people