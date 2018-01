சிதம்பரம்: சிதம்பரம் அருகே 11-ம் வகுப்பு மாணவன் வகுப்பறையில் விஷம் குடித்து தற்கொலை முயற்சி செய்துள்ளார். மழவராயநல்லூரைச் சேர்ந்த சஞ்சய் தற்கொலை முயற்சி குறித்து சேத்தியாத்தோப்பு போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

In the classroom students drank the poison near Chidambaram attempted suicide

