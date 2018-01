உடல் உறுப்பு தானம் செய்து எடுத்தக்காட்டாக விளங்கியுள்ள மதுரையை சேர்ந்த குடும்பம்!

மதுரை: மதுரை இராஜாஜி அரசு மருத்துவமனையில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 42 பேர் கண் மற்றும் உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்து மற்றவர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக திகழ்ச்துள்ளனர். மதுரை மேலமாசி வீதியைச் சேர்ந்தவர் மதன். தனியார் தொலைத்தொடர்பு நிறுவன முகவர் உள்ளிட்ட தொழில்களில் ஈடுபட்டுள்ளார். இவரது தாய்வழி தாத்தா, பாட்டி ஆகியோரின் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு, குடும்பத்தினர் 42 பேருடன் அரசு மருத்துவமனையில் உடல் தானம் மற்றும் கண் தானம் செய்வதற்கு கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பதிவு செய்துள்ளனர். இதுதொடர்பாக மதன் கூறியதாவது, எனது தாயார் சரோஜாவின் தாய் குப்பம்மாள், தந்தை ஆறுமுகம், அவர்களுக்கு எனது தாயாரோடு சேர்த்து 3 பெண்கள், 8 ஆண்கள் உள்ளனர். இந்த 11 பேரது பிள்ளைகள், பேரன்கள் என பெரிய குடும்பமாக உள்ளோம். தாத்தா, பாட்டி நினைவாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் உதவிகள் வழங்குவது வழக்கம். இந்த ஆண்டு குடும்ப உறுப்பினர்கள் கண் தானம் குறித்து ஆலோசித்தோம். அப்போது, கண் தானத்தோடு உடல் உறுப்புகள் தானத்தில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக, உடல் தானம், உடல் உறுப்புகள் தானம் செய்ய முடிவெடுத்தோம். அதன்படி, குடும்ப உறுப்பினர்கள் 42 பேர், மதுரை அரசு மருத்துவமனைக்குச் சென்று 7 பேர் கண் தானமும், 35 பேர் கண் தானத்துடன் உடல் தானம், உடல் உறுப்புகள் தானத்தையும் செய்ய முடிவெடுத்து, அதற்கான படிவங்களை அரசு மருத்துவமனை டீன் டி.மருதுபாண்டியனிடம் வழங்கினோம். குடும்ப உறுப்பினர்கள் சிலர் வெளியூர்களில் இருப்பதால், அவர்களுக்கான படிவங்களை அவர்கள் சம்மதத்துடன் நாங்களே மருத்துவமனையில் வழங்கினோம் என்று கூறியுள்ளார்.

