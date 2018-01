இன்னும் மூன்று ஆண்டுகளில் தெற்கு தொடர்வண்டி துறையில்யில் அனைத்து தொடர் வண்டிவழித்தடங்களும் மின்மயம்: மத்திய தொடர்வண்டி துறையில் இணை அமைச்சர் தகவல்

நாகர்கோவில் : தெற்கு ரயில்வேயின் அனைத்து வழித்தடங்களும் இன்னும் மூன்று ஆண்டுகளில் மின்மயமாக்கப்படும் என மத்திய ரயில்வே இணை அமைச்சர் தெரிவித்தார். கன்னியாகுமரி-மதுரை ரயில்பாதை இரட்டிப்பு பணிக்கான அடிக்கல் நாட்டுவிழா நாகர்கோவில் சந்திப்பு ரயில் நிலையத்தில் நேற்று நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொண்ட மத்திய ரயில்வே துறை இணை அமைச்சர் ராஜன் கோஹைன் பேசியதாவது: மதுரை- வாஞ்சிமணியாச்சி – தூத்துக்குடி இடையே 160 கி.மீ. தூரத்துக்கு ரூ.1,182.30 கோடியிலும், வாஞ்சிமணியாச்சி-திருநெல்வேலி-நாகர்கோவில் இடையே 102 கி.மீ.க்கு ரூ.1,003.94 கோடியிலும், கன்னியாகுமரி-நாகர்கோவில்-திருவனந்தபுரம் இடையே 86.6 கி.மீ.க்கு ரூ.1,431.90 கோடியிலும் என 3 பிரிவுகளாக ரூ.3618.14 கோடியில் ரயில்பாதை இரட்டிப்பு பணி தொடங்கப்படுகிறது. நாடு முழுவதும் ரயில்வே பாதைகளை மின் மயமாக்கும் பணிகள் 90 சதவீதம் நிறைவடைந்துள்ளன. இந்தாண்டு ஈரோடு, கரூர், திருச்சி, வழித்தடம் மின்மயமாக்கப்படும். மேலும் அடுத்த 3 ஆண்டுகளுக்குள் தெற்கு ரயில்வேயில் உள்ள அனைத்து வழித்தடங்களும் மின்மயமாக்கப்படும். தெற்கு ரயில்வேயில் 24 ரயில் நிலையங்களில் வைபை வசதிகள் உள்ளன. மேலும் 29 ரயில் நிலையங்களில் இந்தாண்டு இறுதிக்குள் வைபை வசதி வழங்கப்படும். சென்னை சென்ட்ரல், எழும்பூர், திருச்சி, மதுரை, கோவை, கோழிக்கோடு, திருவனந்தபுரம் ஆகிய 7 ரயில் நிலையங்களிலும் பெண்கள் சேவை மையம் தொடங்கப்படும். தமிழகத்தில் ரயில்களில் உள்ள அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்த கூடுதலாக ரூ.75 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மானாமதுரை-விருதுநகர், மானாமதுரை-திருச்சி, மானாமதுரை-மயிலாடுதுறை வழித்தடங்களில் செல்லும் அனைத்து ரயில்களிலும் இந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்திற்குள் பயோ டாய்லெட் வசதி ஏற்படுத்தப்படும். இவ்வாறு அவர் பேசினார். சென்னை டூ குமரிக்கு கப்பல் போக்குவரத்து மத்திய அமைச்சர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் பேசும்போது, பாகுபாடு பார்க்காமல் அனைத்து கட்சியினரும் நடந்து கொள்ள வேண்டும். இல்லையென்றால் குமரி மாவட்டம் சுடுகாடாகி விடும் என்றார். மேலும் அவர் பேசுகையில், குமரியில் இருந்து சென்னைக்கு கடல் மார்க்கமாக கப்பல் போக்குவரத்து தொடங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். என்றார்.

