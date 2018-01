பழனி முருகன் கோயிலில் கடந்த 11 நாட்களில் ரூ.2.48 கோடி உண்டியல் காணிக்கை

திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி முருகன் கோயிலில் கடந்த 11 நாட்களில் ரொக்கமாக ரூ.2.48 கோடி உண்டியல் காணிக்கையாக கிடைத்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதைபோன்று 13 ஆயிரத்து 25 கிராமம் தங்கமும், 20 ஆயிரத்து 50 கிராம் வெள்ளி பொருட்களும் உண்டியலில் இருந்துள்ளது. தை மாதம் தொடங்கியதில் இருந்து பாதையாத்திரையாக அதிகளவில் பக்தர்கள் வருவதால் காணிக்கை பணம் அதிகரித்துள்ளது. மேலும் பழனி முருகன் கோயிலில் தைப்பூசத் திருவிழா ஜனவரி 25ம் தேதி தொடங்கி பிப்ரவரி 3ம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான திருக்கல்யாணம் ஜனவரி 30ம் தேதியும் தேரோட்டம் ஜனவரி 31ம் தேதி தைப்பூச தினத்தன்று நடக்க உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Dinakaran

English summary

Palani Murugan Temple in the past 11 days, at a cost of RS 2.48 bills offering.

