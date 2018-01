கழிப்பறை கட்டித்தர ரூ.2,000 லஞ்சம் கேட்கும் அதிகாரிகள் : நிதி ஒதுக்கீடு செய்தும் அலட்சியம்

கடலூர் : கடலூரில் உள்ள அருந்தியர் காலனியில் கழிப்பறை வசதி ஏற்படுத்தி கொடுக்க தலா ரூ.2000 அதிகாரிகள் கேட்பதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. கடலூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட இந்த காலனியில் உள்ள 77 வீடுகளுக்கு கழிப்பறை கட்டிக் கொடுப்பதற்காக நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. தொடக்கத்தில் கழிப்பறைக்கான சுவர்கள் மட்டுமே எழுப்பப்பட்டுள்ளன. ஆனால் ஓராண்டு மேலாகியும் எஞ்சிய பணிகள் முழுமை பெறாமல் உள்ளதாக அந்த பகுதி மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இது குறித்து நகராட்சி நிர்வாகத்திடம் முறையிட்டாள், அவர்கள் வீட்டிற்கு தலா ரூ. 2000 கொடுத்தால் தான் கழிப்பறை பணிகள் நிறைவடையும் என பதில் அளித்துள்ளதாக புகார் கூறியுள்ளனர். எனவே கழைப்பறையை கட்டி முடிக்க அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கூறியுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

