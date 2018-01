நீதி விசாரணை நடத்தாவிட்டால் வன காவலர்களை கொல்வோம்: மாவோயிஸ்ட்கள் மிரட்டல் கடிதம்

பந்தலூர்: கேரள மாநிலம் மலப்புரம் வனப்பகுதிக்கு வந்த மாவோயிஸ்ட்கள், தங்கள் மீது துப்பாக்கி சூடு நடத்தியது குறித்து நீதி விசாரணை நடத்தாவிட்டால், வனக்காவலர்களை சுட்டுக்கொல்வோம் என எழுதிய துண்டுபிரசுரங்களை வீசி சென்றது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கேரள மாநிலம் மலப்புரம் மற்றும் வயநாடு மாவட்டங்களில் மாவோயிஸ்ட்களின் நடமாட்டம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. தமிழக கேரள எல்லைப்பகுதியில் உள்ள ஆதிவாசி கிராமங்களுக்கு மாவோயிஸ்ட்கள் ரகசியமாக சென்று கூட்டங்கள் நடத்தி, கிராம மக்களிடம் அரிசி, பருப்பு உள்ளிட்ட உணவு பொருட்களை பெற்று செல்வதோடு, அரசுக்கு எதிராக போராட்டங்கள் நடத்தவும் ஆதிவாசி மக்களை மூளைச்சலவை செய்து வருகின்றனர். கடந்த ஆண்டு கேரள மாநிலம் மலப்புரம் மாவட்டம் நிலம்பூர் படுக்கா வனப்பகுதியில் மவோயிஸ்ட்களுக்கும், போலீசாருக்கும் இடையே நடந்த துப்பாக்கி சண்டையில் இரண்டு மாவோயிஸ்ட்கள் சுட்டுகொல்லப்பட்டனர். இதனை தொடர்ந்து தமிழக-கேரள எல்லையில் தங்களது ஆதிக்கத்தை அதிகரிக்க மாவோயிஸ்ட்கள் தீவிர கவனம் செலுத்த துவங்கினர். இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் மலப்புரம் மாவட்டம் படுக்கா வனப்பகுதியை ஒட்டிய, காரப்புரம் என்ற வனகிராமத்திற்கு சென்ற மாவோயிஸ்ட்கள், துண்டு பிரசுரம் எழுதி அதனை கவரில் போட்டு சாலையில் எறிந்து சென்றனர். இந்த துண்டு பிரசுரங்களில், ‘‘மக்களுக்கு எதிராக அரசு நடவடிக்கை இருந்தால் அதற்காக நாங்கள் போராடுவோம். நிலம்பூர் படுக்கா வனப்பகுதியில் நடந்த துப்பாக்கி சூடு குறித்து, காவல்துறை மீது நீதிவிசாரணை நடத்த வேண்டும். இல்லாவிட்டால் வனப்பகுதிக்குள் நுழையும் வனக்காவலர்களை கொல்வோம். குடியரசு தின நாளை எதிர்கொள்வோம்’’ என மலையாளத்தில் சிவப்பு மையால் எழுதப்பட்டுள்ளது. ஆதிவாசி மக்கள் மூலம் இந்த துண்டு பிரசுரங்கள் கேரள அதிரடிப்படைக்கு கிடைத்துள்ளது. இதனால் அதிரடிப்படை போலீசார் வனப்பகுதியில் மாவோயிஸ்ட்களை தேடும் பணியை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.

