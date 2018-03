திருச்சியில் உயிரிழந்த உஷா குடும்பத்திற்கு ரூ. 7 லட்சம் நிவாரண நிதி அறிவிப்பு!

சென்னை : திருச்சி திருவெறும்பூரில் காவல் ஆய்வாளர் எட்டி உதைத்ததில் உயிரிழந்த உஷா குடும்பத்திற்கு ரூ. 7 லட்சம் நிவாரண நிதியை அரசு அறிவித்துள்ளது. இது தொடர்பாக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில் கூறியுள்ளதாவது : திருவெறும்பூரில் உயிரிழந்த உஷா குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த துயர சம்பவத்திற்கு காரணமான காவல் ஆய்வாளர் மீது தகுந்த சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். திருவெறும்பூர் போக்குவரத்து காவல் ஆய்வாளர் கைது செய்யப்பட்டு திருச்சி சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். இளம்பெண் உஷா இறக்க காரணமான ஆய்வாளர் காமராஜ் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த விவகாரத்தில் குற்றவியல் விசாரணைக்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. குற்றவியல் விசாரணை முடிவு அடிப்படையில் ஆய்வாளர் காமராஜ் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. உஷாவை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினருக்கு நிவாரண நிதியாக ரூ. 7 லட்சம் வழங்கப்படும் என்றும் முதல்வர் அறிவித்துள்ளார்.

