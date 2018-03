புதுச்சேரி : அரியூரில் தனியார் மருத்துவமனை 4வது மாடியில் இருந்து குதித்து நோயாளி தற்கொலை செய்து கொண்டார். உடல்நலக் குறைவு காரணமாக மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் ரவி என்பவர் தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

Source: Dinakaran

English summary

The 4th floor in a private hospital and jumped from a patient suicide

Puducherry: 4th floor ariyoor in a private hospital and jumped from the patient committed suicide. Body