கொலை வழக்கில் பெண்ணுக்கு ஆயுள் தண்டனை

நாகர்கோவில்: தண்ணீர் பிடிக்கும் தகராரில் பக்கத்து வீட்டு பெண்ணை கொலை செய்த ரமணிதேவி என்பவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்படுள்ளது. நாகர்கோவில் புதுக்குடியிருப்பில் ஹெலன் என்பவர் கத்தியால் குத்தி கொலை செய்யப்பட்டார். ஹெலன் கொலை தொடர்பாக பக்கத்து வீட்டை சேர்ந்த ராஜன், ரமணிதேவி மீது வழக்கு தொடரப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Dinakaran

English summary

In connection with a murder case for a woman to life imprisonment

Like water dhagarara in nagercoil: neighbour girl ramanidevi to life imprisonment murder