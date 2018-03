அமலாக்கத்துறை சம்மனை ரத்து செய்யக்கோரி கார்த்தி சிதம்பரம் டெல்லி ஐகோர்ட்டில் மனு

ஐ.என்.எக்ஸ் வழக்கில் அமலாக்கத்துறை அனுப்பிய சம்மனை ரத்து செய்யகோரி கார்த்தி சிதம்பரம் டெல்லி ஐகோர்ட்டில் மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளார். #KartiChidambaram #INXMediaCase

புதுடெல்லி: ஐ.என்.எக்ஸ் மீடியா வழக்கு விசாரணை தொடர்பாக முன்னாள் மத்திய நிதி மந்திரி ப.சிதம்பரத்தின் மகன் கார்த்தி சிதம்பரம் நேரில் ஆஜராகி விளக்கவேண்டும் என்று மத்திய அமலாக்கத்துறை சம்மன் அனுப்பியிருந்தது. இவ்வழக்கில் சட்டவிரோத பணப்பறிமாற்றம் நடந்துள்ளதாகவும் அதன் அடிப்படையில் கார்த்தியிடம் விசாரணை செய்ய வேண்டும் என சம்மனில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. இதை எதிர்த்து கார்த்தி சிதம்பரம் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் புதிய ரிட் மனு ஒன்றை தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா, நீதிபதிகள் ஏ.எம்.கன்வில்கர், டி.ஒய்.சந்திரசூட் ஆகியோர் அமர்வு முன்பாக அவருடைய வக்கீல் தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த மனு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது அதில், சி.பி.ஐ. வழக்குப்பதிவு செய்ததன் அடிப்படையில் இதுபோன்ற சம்மன்களை அமலாக்கத்துறை அனுப்புவதற்கு எவ்வித அதிகார வரம்பும் கிடையாது. எனவே இந்த சம்மன்களை தள்ளுபடி செய்யவேண்டும் என கார்த்தி தரப்பில் வாதிடப்பட்டது. அப்போது, கார்த்தி சிதம்பரம் இந்த மனுவை டெல்லி ஐகோர்ட்டில் தாக்கல் செய்து தற்காலிக தீர்வை பெறலாம் என நீதிபதிகள் அவரது தரப்பு வழக்கறிஞருக்கு அறிவுறுத்தினர். இதனை அடுத்து, சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இருந்து தனது மனுவை திரும்பப்பெற்ற அவர் டெல்லி ஐகோர்ட்டில் புதிய மனுவாக தாக்கல் செய்தார். கார்த்தி சிதம்பரம் தற்போது இதே வழக்கில் சி.பி.ஐ.யின் விசாரணைக்காவலில் உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. #KartiChidambaram #INXMediaCase

Source: Maalaimalar

