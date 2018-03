வேலூர் : ஆம்பூர் ரெடிதோப்பு பகுதியில் மினிபேருந்து மோதியதில் தந்தையுடன் சென்ற 6 வயது சிறுமி பலியானார். மினிபேருந்து மோதியதில் தந்தையுடன் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற சிறுமி வசந்தி உயிரிழந்தார்.

Source: Dinakaran

English summary

Ambur minibus collided near 6-year-old girl offering

Vellore: redithoppu area in Ambur minibus collided with her father in the last 6-year-old girl died. Minipera