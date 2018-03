மலேசியாவில் தமிழை வளர்க, மார்ச் 12-ல் தமிழறிஞர்கள் மாநாடு: அமைச்சர் செங்கோட்டையன்

கோவை: மலேசியாவில் தமிழை வளர்க, மலேசிய தமிழ சார்ந்த ஆசிரியர்களுடன் மார்ச் 12-ல் தமிழறிஞர்கள் மாநாடு நடக்க உள்ளதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கோவை விமானநிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேட்டியளித்தார். எச்.ராஜா பதிவு தொடர்பாக கருத்து கூற விரும்பவில்லை என்றும் யாழ்பாண நூலகத்திற்கு ஒரு லட்சம் புத்தகங்கள் வழங்க விரைவில் இலங்கை செல்ல இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார்.

In Tamil, Malaysia March 12 scholars Conference: Ministers sengottaiyan

Coimbatore: Tamil in Malaysia, Malaysian Tamil teachers with dependent on March 12 has scholars Conference