காவலர் தாக்கியதில் உயிரிழந்த உஷாவின் உடல் உறவினர்களிடம் ஒப்படைப்பு

திருச்சி: காவல் ஆய்வாளர் உதைத்து உயிரிழந்த உஷா உடல் உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. உடற்கூறு ஆய்வுக்கு பிறகு உஷா உடலை சொந்த ஊருக்கு உறவினர்கள் எடுத்து செல்கின்றனர். திருவெறும்பூரில் போக்குவரத்து காவலர் உதைத்ததில் கர்ப்பிணி பெண் உஷா இறந்தார். காவல் ஆய்வாளர் காமராஜ் உடனடியாக கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

Source: Dinakaran

English summary

The guards attacked the bodies of relatives who died in Usha entrusted

Trichy: Police Inspector died Usha kicking the body was handed over to relatives. Anatomical study for birth