திருச்சி: காவல் ஆய்வாளர் உதைத்து உயிரிழந்த உஷா உடல் உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. அப்போது பேசிய உஷாவின் கணவர் காவல் ஆய்வாளர் காமராஜை தூக்கில் இடவேண்டும் என்றார். திருவெறும்பூரில் போக்குவரத்து காவலர் உதைத்ததில் கர்ப்பிணி பெண் உஷா இறந்தார்.

Source: Dinakaran

English summary

Police Inspector kamaraj in the lift: interview with Usha husband tears

Trichy: Police Inspector died Usha kicking the body was handed over to relatives. For a moment, then speaking of Usha