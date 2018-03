ஈரோடு : ஈரோடு மாவட்டத்தில் தரமற்ற சமையல் எண்ணெய் விற்பனை செய்த நிறுவனத்திற்கு ரூ.11.50 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. போலி முகவரியுடன் தரமற்ற சமையல் எண்ணெய் விற்பனை செய்து வந்த நிறுவனத்திற்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. 16 விதமான பிராண்டுகளில் போலி முகவுரியுடன் எண்ணெய் விற்பனை செய்து வந்தது கண்டுப்பிடிக்கப்பட்டது.

Source: Dinakaran

English summary

Institute of edible oil quality sold for RS. 11.50 million fine

Erode in erode district and non-edible oil quality: the sale of the company to be fined a sum of RS. 11.50 million