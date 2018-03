ஆன்லைன் பத்திரப்பதிவை மேம்படுத்த எடுக்கப்படும் நடவடிக்கை குறித்து பதில் தர நீதிமன்றம் ஆணை

சென்னை : ஆன்லைன் பத்திரப்பதிவு முறையில் குறைகளை களையவும், மேம்படுத்தவும் எடுக்கப்படும் நடவடிக்கை குறித்து பதில் தர உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை ஆணை பிறப்பித்துள்ளது. பத்திரப்பதிவுத் துறை தலைவர் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு வழக்கு மார்ச் 19ம் தேதிக்கு நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்தது. பத்திரப்பதிவு பணியாளர்கள் முழுமையான பயிற்சி பெறும் வரை ஆன்லைன் பதிவுக்கு தடை விதிக்கக் கோரி வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.ஆன்லைன் பதிவு முன்னோட்ட அடிப்படையில் அமலில் உள்ளதால் நேரடி பத்திரப்பதிவை அதிகாரிகள் மறுக்கக்கூடாது என்று நீதிபதி தெரிவித்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Online registration will be taken to improve the response to court order action

Chennai: online registration and redress the grievances in the system and improve the action that will be taken with regard to the term