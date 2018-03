இந்தியாவில் நடந்துவரும் மிகக்கேவலமான அரசியலை அகற்றவேண்டும்; நாங்கள் மோடியை எதிர்த்து போராடுவோம், அவரை தோற்கடிப்போம்: ராகுல் பேச்சு

தேர்தல் வெற்றிக்காக மக்களிடையே அச்சுறுத்தலை உண்டாக்கி, பிரித்தாளும் அரசியல் மூலம் பாஜக வெற்றி பெறுகிறது என்று காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி கடும் குற்றச்சாட்டு சுமத்தியுள்ளார்.

சிங்கப்பூருக்கு ஒரு நாள் பயணமாக காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி சென்றுள்ளார். அங்கு உள்ள லீ குவான் யூ கல்லூரியில் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு ராகுல் காந்தி பேசினார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

இந்தியாவின் இயற்கையான கட்டமைப்புக்கு இப்போது ஆபத்து வந்துள்ளது. ஒரு குறிப்பட்ட வகையான அரசியல் இந்தியாவில் மட்டுமல்ல பல்வேறு இடங்களில் இருக்கிறது. அது என்னவென்றால், மக்களிடையே பாகுபாடுகளை, பிரிவினைகளை உண்டாக்கி, அதன் மூலம் கோபத்தை ஏற்படுத்தி தேர்தலில் வெற்றி பெறும் முறையாகும். இந்த முறையைத்தான் இந்தியாவில் பாஜக பயன்படுத்தி வருகிறது.

என் நாட்டில் எதைப்பார்த்து பெருமைப்படுகிறீர்கள் என்று நீங்கள், கேட்டால், பன்முகத்தன்மைத்தான் என்று கூறுவேன். இந்த பன்முகத்தன்மையால்தான், இந்தியாவில் உள்ள மக்கள் தங்களுக்கு விருப்பப்பட்டதை எதை வேண்டுமானாலும் விருப்பப்பட்டதையும் பேசுகிறார்கள். அதனால் எந்தவிதமான பிரச்சினையும் வராது. அப்படி பிரச்சினை வந்தாலும் அதையும் எதிர்கொள்ள முடியும்.

சமீபத்தில் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் வெளிப்படையாக சில குற்றச்சாட்டுக்கள் வைத்தது குறித்து என்னிடம் கேட்கிறீர்கள். நீதித்துறையில் அடிப்படையில் சிலவிஷயங்கள் தவறாக நடந்துள்ளது அதைதான் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள்.

ஆனால், அவர்கள் அளித்த புகாரில் பாஜகவின் தலைவர் அமித் ஷா(நீதிபதி லோயா மர்ம மரணம்) குறித்த புகாரே பிரதானமாக இருந்தது. அதனால்தான் கூறுகிறேன் நாட்டின் அடிப்படை கட்டமைப்புக்கு சவால் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மகாத்மா காந்தி உருவாக்கி , அவரின் கண்ணோட்டத்தில் இந்தியாவில் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஒவ்வொரு மதத்தினரும், சமூகத்தினரும் சுதந்திரமாக, மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியும் அளவுக்கு இருந்தது.

இந்தியாவுக்கு வரும் எந்த வெளிநாட்டவரும், சொந்த நாட்டைப் போல் மகிழ்ச்சியாக வந்து செல்ல முடிந்தது.. அந்த சூழல்தான் இருந்து வந்தது. ஆனால், இப்போது அந்த சூழலுக்கு சவால் விடுப்பதாக நிலைமை மாறி இருக்கிறது. நாட்டில் நிலவும் வன்முறையும், சகிப்புத்தன்மையின்மையும் மிகுந்த கவலையையும், ஒருவிதமான நோயையையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. ஆனால், மக்கள் அனைவரையும் நாங்கள் ஒன்று திரட்டும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு இருக்கிறோம் என்று நினைக்கையில் பெருமையாக

நாட்டில் சிறுபான்மையினரை பாதுகாத்த மகாத்மா காந்தி மறைந்துவிட்டார். அவர் விட்டுச் சென்ற பணியை கடந்த 70 ஆண்டுகளாக காங்கிரஸ் கட்சி செய்து வருகிறது. மக்கள் துன்பப்படுவதை நாங்கள் விரும்பவில்லை. மக்கள் எதைச் சாப்பிட வேண்டும், எதைப் பேச வேண்டும், எதை அணிய வேண்டும் என்பதற்காக தாக்கப்படுவதையும் நாங்கள் விரும்பவில்லை.

சட்டம் இயற்றும் எம்.பி.க்களை பிரதமர் மோடி கட்டுப்படுத்தி வருகிறார். உத்திரப்பிரதேச போலீஸையும், ஹரியானா போலீஸையும்கூட இவர்தான் கட்டுப்படுத்துகிறார். இந்தியாவில் நடந்துவரும் மிகக்கேவலமான அரசியலை அகற்றவேண்டும். நாங்கள் மோடியை எதிர்த்து போராடுவோம், அவரை தோற்கடிப்போம்.

இவ்வாறு ராகுல்காந்தி பேசினார்.

Source: The Hindu

English summary

India is the most nasty happening in politics should be removed; We we will fight him, MODI will defeat: Rahul speech

Among the people for the election victory and he made the threat by BJP politics of divide and rule is win