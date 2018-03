ராமேஸ்வரம்: பேஸ்புக்கில் முகமது நபிகள் குறித்து அவதூறு கருத்து பதிவிட்ட வாலிபரை கைது செய்ய வலியுறுத்தி பாம்பன் பாலத்தில் இஸ்லாமியர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க மறுப்பதாக கூறி அவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Slanderous remarks about Muhammad on Facebook: pamban bridge blockades in Muslims

