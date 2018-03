ஒவ்வொரு நாளும் மகளிர் தினம்தான்: சாதனை பாதையில் நடை போட தடையேது

மனித நாகரிகம் துவங்கிய பொழுது தாய் வழி சமூகமே முதன்மை பெற்றிருந்தது. ஆதிகால சமூகத்தில் பெண் தெய்வங்களே இருந்துள்ளன. சிறுதெய்வ வழிபாட்டில் பெண் தெய்வங்களே பிரதானம். போருக்கு செல்லும்போது கூட, கொற்றவை வழிபாடு வெற்றியை தேடித்தரும் என்பது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையாக இருந்தது. கால மாற்றத்தில்தான் ஆண் தெய்வ வழிபாடு அதிகரித்துள்ளது என்பதை இதன்மூலம் உணர்ந்து கொள்ள முடியும்.

இதேபோல தாய் வழி சமூகமாக இருந்த நம் சமூகம் காலமாற்றத்தில் தந்தை வழி சமூகமாக மாறியது. சொத்து போன்றவற்றில் ஆண்களுக்கே உரிமை அளித்தது. உலகெங்கிலும் பெண்களுக்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்படும் வன்முறைகளில் முதன்மையானதாக கொள்ளப்படுவது பாலியல் வன்முறைகளே. இந்திய அளவில் டெல்லி மகளிர் ஆணைய தலைவர் சுவாதி மாலிவால் போன்றவர்கள் இத்தகைய சம்பவங்களில் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும்வகையில் தொடர் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். தன்மேல் நம்பிக்கை இல்லாத ஆண்களே இத்தகைய பாலியல் வன்முறைகளில் ஈடுபடுகிறார்கள் என்பது உளவியல் மருத்துவரின் கருத்து. இத்தகைய வன்முறைகளையும் மீறி உடல் உழைப்பு அதிகமாக தேவைப்படும் தென்னை மரமேறும் தொழில் முதல் தனியாக போர் விமானத்தை ஓட்டுவது வரை பெண்கள் பல்வேறு துறைகளில் தங்களது சாதனைகளை சாத்தியப்படுத்தி வருகின்றனர். பெண்களின் முன்னேற்றத்தில் பல முக்கிய தீர்மானங்களை நிறைவேற்றிவரும் ஐ.நா. 2030க்குள் ஆண் – பெண் சமத்துவத்தை உருவாக்க திட்டமிட்டுள்ளது. பெண்களுக்கு தரமான சமத்துவ கல்வி கிடைக்க வேண்டும், பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளுக்கு எதிராக நடத்தப்படும் இனப் பாகுபாட்டை முடிவுக்கு கொண்டுவர வேண்டும் உள்ளிட்ட தீர்மானங்களை ஐ.நா. திட்டமிட்டுள்ளது. மனிதன் என்ற ஆணாதிக்க நிலையை மாற்றி மனிதியாக பெண்கள் பரிணமிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு பெண்ணும் தன்னை ஒரு சாதனையாளராக நினைத்து செயலாற்ற வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளோம். ‘ஆணுக்கிங்கே பெண் இளைப்பில்லை’ என்பதை உணர்ந்து ெகாண்டாட வேண்டிய தருணம் இது. முற்கால கட்டுப்பாடுகளை ஒப்பிடும்போது தடைகள் எவ்வளவோ தகர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன. சாதனை படைத்த பெண்களின் பாதையை பின்பற்றி நடக்க வேண்டும். நமக்கு நாமே உத்வேகத்தை வளர்த்துக்கொண்டு, தடைகளை தகர்த்து சாதனை பாதையில் நடைபோட வேண்டும். இது சாத்தியமாகும்போது ஒவ்வொரு நாளும் மகளிர் தினம்தான்.

Source: Dinakaran

English summary

Every day, women’s day: achievements on the path of marching to enforcing

Human civilization began when the mother had obtained primarily through society. In the primitive society goddesses were