நீடாமங்கலத்தில் இருந்து 1,000 டன் நெல் அரவைக்கு அனுப்பி வைப்பு

நீடாமங்கலம்: திருவாரூர் மாவட்டத்தில் நீடாமங்கலம், மன்னார்குடி பகுதிகளில் மேட்டூர் அணையிலிருந்து திறக்கப்பட்ட குறைந்த அளவு தண்ணீரை பயன்படுத்தியும், மின் மோட்டார்களை உபயோகப்படுத்தி நிலத்தடி நீரை எடுத்தும் விவசாயிகள் சம்பா மற்றும் தாளடி பயிர்களை சாகுபடி செய்தனர்.

சன்ன ரக நெல் அறுவடை பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்ற நிலையில், விவசாயிகள் அவற்றை அரசு நேரடி கொள்முதல் நிலையங்களில் விற்பனை செய்தனர்.

அரசு தரப்பில் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நெல் மூட்டைகள் 78 லாரிகளில் ஏற்றப்பட்டு நேற்று நீடாமங்கலம் ரயில் நிலையத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டது. பின்னர் அங்கிருந்து, 1000 டன் சன்ன ரக நெல் மூட்டைகளை சரக்கு ரயில் பெட்டிகளில் தொழிலாளர்கள் ஏற்றி அரவைக்காக திருநெல்வேலி மாவட்டத்திற்கு அனுப்பி வைத்தனர். இதனுடன் சேர்த்து இந்த பகுதிகளில் இருந்து இதுவரை 6 ஆயிரம் டன் சன்ன ரக நெல், அரவைக்காக வெளி மாவட்டங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

