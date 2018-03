நீட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பம் அனுப்பும் தேதி நீட்டிப்பு: சிபிஎஸ்இ அறிவிப்பு

மருத்துவப்படிப்புகளுக்கான தகுதித் தேர்வான நீட் தேர்வுக்கு மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கும் தேதியை நீட்டித்து சிபிஎஸ்இ இன்று அறிவித்துள்ளது.

12-ம் வகுப்பு தேறிய மாணவர்கள் எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ் போன்ற மருத்துவப்படிப்பு பயில நீட் எனும் தேசிய அளவிலான தகுதித் தேர்வு எழுத வேண்டும் என்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி இந்த ஆண்டுக்கான நீட் தேர்வு குறித்த அறிவிப்பை சிபிஎஸ்இ கடந்த மாதம் 7-ம் தேதி வெளியிட்டது. இதில் நாடு முழுவதும் நீட் தேர்வு வரும் மே மாதம் 6-ம் தேதி நடைபெறும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நீட் தேர்வுக்கு கடந்த மாதம் 9-ம் தேதி முதல் விண்ணப்பிக்க மாணவர்கள் தொடங்கினர். மார்ச் 9-ம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்க கடைசி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.

தேர்வுக்கான கட்டணத்தை மாரச் 10-ம் தேதி நள்ளிவரவு 11.50 வரை கட்டணம் செலுத்தலாம் என அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.

இந்நிலையில், சிபிஎஸ்இ இன்று வெளியிட்ட அறிவிப்பில், நீட் தேர்வுக்கு மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கங்களை சமர்பிக்கும் தேதியை மாற்றியுள்ளது. அதன்படி, விண்ணபங்களை அனுப்பும் கடைசி தேதி மார்ச் 9-ம் தேதியில் இருந்து 12-ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்வுக்கான கட்டணத்தை 13-ம் தேதி இரவு 11.50 மணி வரை ஆன்-லைனில் செலுத்தலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: The Hindu

English summary

You can send an application for the exam date of extension: the announcement after CBSE exams

Maruthuvapadipu you for the exam for qualifying examination for students applying to extend the date of CP