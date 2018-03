எப்போதும் சாயும் அபாயம்: மக்களை மிரட்டும் மின்கம்பம்

திருப்புத்தூர்: திருப்புத்தூர் நகர் பகுதிகளில் சேதமடைந்த மின் கம்பங்களால் விபத்து ஏற்படும் அபாயம் நிலவுகிறது. திருப்புத்தூர் உசேன் அம்பலம் நகரில் குடியிருப்பு பகுதியில் உள்ள மின்கம்பம் மேல்முனையில் முற்றிலுமாக சேதமடைந்து எப்போது வேண்டுமானாலும் முறிந்து விழும் நிலையில் உள்ளது. இதனால் அப்பகுதியில் உள்ளவர்கள் அச்சத்துடன் சென்று வருகின்றனர். இதே போன்று அபுபக்கர் தெருவில் உள்ள மின்கம்பத்தின் அடிப்பகுதி சேதமடைந்து உள்ளது. மேலும் இதுபோன்று நகரின் பல இடங்களில் குடியிருப்புகள், முக்கிய சாலைகளிலும் உள்ள மின்கம்பங்கள் அரிக்கப்பட்டு பராமரிப்பு இல்லாமல் உள்ளது. தம்பிபட்டி பகுதியில் உள்ள சில மின்கம்பங்களும் ஆபத்தான நிலையில் உள்ளது. எனவே இதுபோன்ற மின்கம்பங்களை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும். புதிய மின்கம்பங்களை ஊன்ற வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர். இதுகுறித்து சமூக ஆர்வலர் அருண் கூறுகையில், ‘‘திருப்புத்தூர் நகரில் பல இடங்களில் ஆபத்தான நிலையில் கம்பிகள் அனைத்தும் தேந்துபோய் எப்போது வேண்டுமானாலும் விழும் நிலையில் மோசமாக மின்கம்பங்கள் உள்ளன. மக்கள் அதிகம் நடமாடும் இப்பகுதியில் இதுபோன்று இருப்பது மிகவும் ஆபத்தான விஷயம். உடனே இதை சரிசெய்ய அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’’ என்றார். இதுகுறித்து மின்துறை உதவி செயற்பொறியாளர் பார்த்திபனிடம் கேட்டபோது, ‘‘தற்போது மின்கம்பங்கள் சற்று பற்றாக்குறையாக உள்ளது. இன்னும் ஒரு வாரத்திற்குள் புதிய மின்கம்பங்கள் வந்துவிடும். புதிய மின்கம்பங்கள் வந்தவுடன் நகரில் பழுதாகியுள்ள மின்கம்பங்களை உடனடியாக மாற்றப்படும்’’ என்றார்.

