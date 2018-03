பல்லடத்தில் புறவழிச்சாலை கோவையில் 9 இடங்களில் மேம்பாலம்: முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு

சென்னை: சென்னையில் மூன்றாவது நாளாக நேற்று நடந்த கலெக்டர்கள் மற்றும் போலீஸ் அதிகாரிகள் மாநாட்டில் தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசியதாவது: கோவை மாநகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கும் வகையில், திருச்சி பிரதான சாலையில், சிங்காநல்லூர், ராமநாதபுரம், சுங்கம், திருச்சி ரோடு எல் அண்ட் டி சாலை சந்திப்பு, மேட்டுப்பாளையம் ரோடு ஊட்டி-துடியலூர் சாலை சந்திப்பு, லாலி ரோடு சந்திப்பு, சாயிபாபா கோயில் சந்திப்பு, துடியலூர் சந்திப்பு, நரசிம்மநாயக்கன்பாளையம் சந்திப்பு ஆகிய 9 இடங்களில் தேசிய நெடுஞ்சாலை துறை சார்பில் மேம்பாலம் 2018-19ம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்படும். ஈரோடு மாவட்டம் அந்தியூரில் புதியதாக போக்குவரத்து காவல்நிலையம் கட்டப்படும். திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் புறவழிச்சாலை 8.3 கி.மீ நீளம் அமைக்கும் பணியில், முதல்கட்டமாக விரிவான திட்ட அறிக்கை நெடுஞ்சாலை துறை சார்பில் தயாரிக்கப்படும். உடுமலை அரசு மருத்துவமனையில் ரூ.6 கோடி செலவில் 200 படுக்கை கொண்ட பொதுப்பிரிவு துவக்கப்படும். அத்துடன், ரூ.1.75 கோடி மதிப்பில் புதிதாக சி.டி. ஸ்கேன் வசதி செய்து தரப்படும். பல்லடம் உட்கோட்டத்தில் உள்ள மங்கலம் காவல்நிலைய எல்லைக்குள், காவலர்களுக்கு ரூ.11.47 கோடியில் 80 குடியிருப்புகள் கட்டப்படும். கூடலூர் ஜன்ம நில பிரச்னை: கடந்த 1969ம் ஆண்டு கூடலூர் ஜன்மம் நில (ஒழிப்பு மற்றும் ரயத்துவாரிக்கு மாற்றுதல்) சட்டத்தின்கீழ் கூடலூர் ஜன்மத்திற்கு உட்பட்ட நிலங்களை தீர்வு செய்வதற்கான எஞ்சிய பணிகளை விரைவில் முடிக்க, மூன்று நபர்கள் கொண்ட குழு ஒன்று அமைக்கப்படும். இக்குழுவில், நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஏற்கனவே பணிபுரிந்துள்ள மூத்த ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி ஒருவரும், வன அதிகாரி ஒருவரும், வருவாய்துறை அதிகாரி ஒருவரும் உறுப்பினராக நியமிக்கப்படுவார்கள். உள்ளூரில் வசிப்பவர்கள், குறிப்பாக, பழங்குடியினர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளை கருத்தில்கொண்டு இப்பணிகளை விரைவுபடுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு ரூ.7 கோடி மதிப்பீட்டில் மகப்பேறு மற்றும் குழந்தைகள் நலப்பிரிவுக்கு கூடுதல் கட்டடங்கள் கட்டப்படும். இவ்வாறு முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசினார்.

