பரம்பிக்குளம் நீர்மட்டம் 11 அடியாக சரிவு

பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சியை அடுத்த பரம்பிக்குளம் அணைக்கு வினாடிக்கு 22கன அடி தண்ணீரே வருவதால், அதன் நீர் மட்டம் தற்போது 11அடியாக சரிந்துள்ளது. கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி பகுதியில் பிஏபி தொகுப்பு அணைகளான சோைலயார், பரம்பிக்குளம், ஆழியார், திருமூர்த்தி அணைகள் உள்ளன.

இதில் பொள்ளாச்சியை அடுத்த டாப்சிலிப் அருகே உள்ள 72 அடி உயரம் கொண்ட பரம்பிக்குளம் அணைக்கு, சோலையார் அணையிலிருந்தும், மழைபெய்யும் போது நீர் தேக்க பகுதியிலிருந்தும் தண்ணீர் வருகிறது. பரம்பிக்குளத்தில் இருந்து திறந்துவிடப்படும் தண்ணீர், ஆழியார் அணைக்கும், கான்டூர் கால்வாய் வழியாக திருமூர்த்தி அணைக்கும் செல்கிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் திருமூர்த்தி அணை மற்றும் ஆழியாருக்கு தண்ணீர் திறந்து விடப்படும் போது, சர்க்கார்பதியில் மின் உற்பத்தி நடக்கிறது. கடந்த ஆண்டு மேற்கு தொடர்ச்சி மலைபகுதிகளில், தென்மேற்கு பருவமழையின்போது, பரம்பிக்குளம் அணையின் நீர்மட்டம் சுமார் 45 அடிவரை இருந்தது. போதிய அளவு மழை பெய்யாததால் அணை நிரம்பவில்லை. கடந்த சில மாதங்களாக மழை பெய்யவில்லை. நேற்றைய நிலவரப்படி வினாடிக்கு 22கன அடி தண்ணீரே வந்து கொண்டிருந்தது. இதனால், பரம்பிக்குளம் அணையின் நீர் மட்டம் 11 அடியாக சரிந்துள்ளது. இதனால் அணையின் பெரும்பகுதி மணல் திட்டாக மாறியுள்ளது. மழையின்றி வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ள நிலையில், பரம்பிக்குளம் அணையில் இன்னும் சில வாரங்களுக்கே தண்ணீர் இருக்கும் என்ற நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. அதன்பின், கோடை வறட்சி துவங்கும்போது, தண்ணீர் வரத்து இல்லாமல், பாசனத்துக்கு தேவையான தண்ணீர் பரம்பிக்குளம் அணையிலிருந்து திறக்கப்படுமா என விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.

