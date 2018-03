டாஸ்மாக் அதிகாரிகள் செய்யும் ஊழல் குறித்து விசாரிக்க தனி அதிகாரி நியமனம் டாஸ்மாக் பணியாளர் சங்கம் கோரிக்கை

சென்னை: டாஸ்மாக் அதிகாரிகள் செய்யும் ஊழல் மற்றும் முறைகேடுகள் குறித்து விசாரிக்க தனி அதிகாரியை நியமித்து விசாரணை செய்ய வேண்டும் என தமிழ்நாடு டாஸ்மாக் பணியாளர் சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது. இதுகுறித்து சங்கத்தின் பொதுசெயலாளர் தனசேகரன் கூறியதாவது: மதுபான கொள்முதல் மற்றும் விற்பனையில் ஈடுபட்டுள்ள டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தில் ஊழல் முறைகேடுகள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. சமீபத்தில் கூட பணியில் உள்ள ஒரு கடைபணியாளரை பணிநீக்கம் செய்ய ரூ.80 ஆயிரம் வரை பேரம் பேசி லஞ்சம் பெற்ற சென்னை மண்டல மேலாளர் கைது செய்யப்பட்டார். இந்த ஊழல் முறைகேடுகள் தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக நடைபெறுகிறது. இதுபோல், சென்னை மண்டலத்தில் ஆளும் கட்சியில் செல்வாக்கு பெற்ற ஒரு முக்கிய புள்ளி 80க்கும் மேற்பட்ட டாஸ்மாக் பார்களை உரிமம் இல்லாமல் நடத்தி வருகிறார். சட்டரீதியான பொறுப்பில் இல்லாத இவர் அதிகாரிகளுக்கும், பணியாளர்களுக்கும் கட்டளையிட்டு வருகிறார். மேலும், அதிகாரிகள் கடைகளில் ஆய்வு மற்றும் திடீர் தணிக்கை செய்யும் போது ஆய்வு செய்ய வரும் அதிகாரிகள் கடைபணியாளர்களுக்கு கையெழுத்திட்ட அறிக்கையை வழங்க வேண்டும். ஆனால், அந்த அதிகாரிகள் பணம் பறிக்கும் செயலிலேயே ஈடுபடுகின்றனர். இதுகுறித்த புகார்கள் டாஸ்மாக் நிர்வாகத்திற்கு தெரிவித்த போதும் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்க முடியாத அளவில் தலையீடு இருக்கின்றது. எனவே, தமிழகம் முழுவதும் நடைபெறும் ஊழல், முறைகேடுகள் குறித்து விசாரிக்க தனி அதிகாரி ஒருவரை நியமித்து விசாரனை செய்ய வேண்டும். இந்த விவகாரத்தில் அமைச்சர் நேரடியாக தலையிட்டு தீர்வு காண வேண்டும். இவ்வாறு கூறினார்.

Source: Dinakaran

