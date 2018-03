திருத்தணியில் அதிகபட்ச வெயில், குளிர் பதிவு: வானிலை ஆய்வு மையம்

தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையும், அதிகபட்ச குளிரும் திருத்தணியில் பதிவாகியுள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய அதிகாரிகள் கூறுகையில், ”தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக மதுரை மற்றும் சேலம் ஆகிய நகரங்களில் வெயில் சுட்டெரித்தது. இந்நிலையில் கடந்த இரு நாட்களாக பல நகரங்களில் வெயிலின் தாக்கம் சற்று குறைந்திருந்தது.

இந்நிலையில் வியாழக்கிழமை மாலை 5.30 மணியுடன் நிறைவடைந்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவான வெப்பநிலை அளவுகளின்படி, அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக திருத்தணியில் 98.06 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் பதிவாகியுள்ளது. மேலும் நிலப்பகுதியில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையில் மிகக் குறைந்த அளவாக (குளிர்) அதே நகரத்தில் 58.1 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் பதிவாகியுள்ளது.

மேலும் சேலத்தில் 97.16, மதுரை மற்றும் கோவையில் 96.8, சென்னை மீனம்பாக்கத்தில் 91.94, நுங்கம்பாக்கத்தில் 91.04 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் பதிவாகியுள்ளது. சென்னையில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக 91.4, குறைந்தபட்சமாக 71.6 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் இருக்கும்” என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

