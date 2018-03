விவசாயிகள் சங்க மாநிலத் தலைவர் அய்யாக்கண்ணுக்கு பளார்: பாஜக பெண் நிர்வாகி செயலால் பரபரப்பு

மரபணு மாற்ற விதைக்கு எதிராக திருச்செந்தூர் கோயிலில் பிரச்சாரம் செய்த தேசிய தென்னிந்திய நதிகள் இணைப்பு விவசாயிகள் சங்க மாநிலத் தலைவர் அய்யாக்கண்ணுவை பாஜக பெண் நிர்வாகி ஒருவர் கன்னத்தில் அறைந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

மரபணு மாற்றப்பட்ட விதைகளைக் கொண்டு விவசாயம் செய்வதை தடை செய்யக் கோரி விழிப்புணர்வு நடைபயணத்தை கன்னியாகுமரியில் தொடங்கி நடத்தி வருகிறார் தேசிய தென்னிந்திய நதிகள் இணைப்பு விவசாயிகள் சங்க மாநிலத் தலைவர் அய்யாக்கண்ணு.

பிரச்சாரப் பயணம் திருச்செந்தூர் வந்தது. திருச்செந்தூர் கோயிலில் அய்யாக்கண்ணு தலைமையிலான விவசாயிகள் குழுவினர் சென்று வழிபட்டனர். பின்னர் கோயில் வளாகத்தில் உள்ள பக்தர்களிடம் மரபணு மாற்ற விதை விழிப்புணர்வு துண்டுப் பிரசுரத்தை வழங்கினர்.

அப்போது அங்கு வந்த தூத்துக்குடி மாவட்ட பாஜக மகளிரணி பொதுச் செயலாளர் நெல்லையம்மாள், கோயில் வளாகத்தில் துண்டுப் பிரசுரம் கொடுப்பதை ஆட்சேபித்தார்.

இதில் இருவருக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு, பின்னர் கைகலப்பாக மாறியது. அப்போது பாஜக நிர்வாகி நெல்லையம்மாள், அய்யாக்கண்ணுவை கன்னத்தில் ஓங்கி அறைந்தார். இதனால் ஆத்திரம் அடைந்த அய்யாக்கண்ணு குழுவினர் நெல்லையம்மாளை தாக்க முயற்சித்தனர். கோயில் புறக்காவல் நிலையத்திற்கு அருகில் நடந்த சம்பவத்தைத் தடுக்க போலீஸார் யாரும் இல்லை எனக் கூறப்படுகிறது.

இதையடுத்து கோயில் வளாத்தில் இருந்த பக்தர்கள் சமரசம் ஏற்படுத்தினர். இந்த சம்பவத்தால் திருச்செந்தூர் கோயில் வளாகத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்பட்டது. சம்பவத்திற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அய்யாக்கண்ணு, கோயிலில் வேண்டக் கூடாது என்றும், கோயிலில் நோட்டீஸ் கொடுக்கக் கூடாது என்று பாஜக பெண் நிர்வாகி தகராறு செய்தார் என்று கூறினார்.

இந்த விவகாரம் குறித்து இரண்டு தரப்பும் போலீஸில் புகார் அளிக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.

Source: The Hindu

