பா.ஜ.க. மக்களிடம் பிரிவினையை ஏற்படுத்தி தேர்தல்களில் வெற்றி பெறுகிறது – ராகுல் குற்றச்சாட்டு

மத்தியில் ஆளும் பா.ஜ.க. பொதுமக்களிடையே பிரிவினையை ஏற்படுத்தி தேர்தல்களில் வென்று வருகிறது என காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

புதுடெல்லி: காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல், 3 நாள் பயணமாக இன்று சிங்கப்பூர் சென்றுள்ளார். அங்கு சிங்கப்பூர் வாழ் இந்திய நலச்சங்கத்திற்கு சென்றார். அதனைத் தொடர்ந்து, சிங்கப்பூர் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மத்தியில் பேசினார். அப்போது அவர் பேசியதாவது: என்னை வெறுப்பவர்களையும் நேசிக்க வேண்டும் என்று கற்றுக்கொண்டவன் நான். எனக்கு எதிராக உள்ள யாருக்கு எதிராகவும் நான் விரோதத்தையும் உணர்வது கிடையாது. இதுதான் என்னை பிரதமர் மோடியிடம் இருந்து வேறுபடுத்துகிறது. அரசியலின் மிகவும் மோசமான வடிவம் இந்தியாவில் வேரூன்றி உள்ளது. மத்தியில் ஆளும் பா.ஜ.க. பொதுமக்களிடையே பிரிவினையை ஏற்படுத்தி தேர்தல்களில் வென்று வருகிறது. வரும் தேர்தலில் எங்களுடைய கட்சி பா.ஜ.க.வை தோற்கடிக்கும். இந்தியா மிகப் பெரிய வெற்றியை பெறுகிறது என்றால் அது இந்திய மக்களால்தான், வெற்றியில் காங்கிரஸ் கட்சியின் கொள்கையில்லை என நினைப்பவர்கள் புதிய புத்தகத்தைதான் எழுதவேண்டும். இந்தியாவில் கிராமப்புற மக்கள் அதிகளவில் இடம்பெயர்ந்து வருகின்றனர். நமக்கு ஏராளமான சவால்கள் உள்ளன. அமைதியான முறையில், அனைவரையும் ஒருங்கிணைக்க கூடிய மாற்றத்தையே நாம் விரும்புகிறோம். நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் புதிய காங்கிரஸ் கட்சியை உங்கள் முன் வைப்போம். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

Source: Maalaimalar

