எட்டி உதைத்து கர்ப்பிணி உயிரிழக்க காரணமான இன்ஸ்பெக்டர் சிறையிலடைப்பு: கொலைக்கு இணையான பிரிவில் வழக்கு பதிவு

திருவெறும்பூர்: திருவெறும்பூர் அருகே ஹெல்மெட் சோதனையில் எட்டி உதைத்து கர்ப்பிணி உயிரை பறித்த இன்ஸ்பெக்டர் மீது கொலைக்கு இணையான பிரிவின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அவரை ேபாலீசார் கைது செய்து நேற்று காலை திருச்சி மத்திய சிறையில் அடைத்தனர். தஞ்சை மாவட்டம் பாபநாசம் அடுத்த சூலமங்கலத்தை சேர்ந்தவர் ராஜா(33). இவர் திருச்சி சுந்தர் நகரை சேர்ந்த உஷா (33) என்பவரை 3 ஆண்டுகளுக்கு முன் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார். தற்போது உஷா 3 மாத கர்ப்பமாக இருந்தார். திருச்சி கே.கே.நகரில் வசிக்கும் உஷாவின் தோழிக்கு நேற்று திருமண நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றது. இதில் கலந்துகொள்ள உஷாவுடன் ராஜா, நேற்றுமுன்தினம் மாலை பைக்கில் திருச்சிக்கு புறப்பட்டார். துவாக்குடி சுங்கச்சாவடி அருகே திருவெறும்பூர் போக்குவரத்து இன்ஸ்பெக்டர் காமராஜ்(45) மற்றும் போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். ஹெல்மெட் அணியாமல் வந்ததால் இவர்களை போலீசார் மறித்தனர். தம்பதியாக இருப்பதை பார்த்ததும், ஒரு போலீஸ்காரர் கிளம்பி செல்லும்படி கூறினார். இதனால், ராஜாவும் புறப்பட்டு சென்றார். ஆனால், இன்ஸ்பெக்டர் காமராஜ் திடீரென இருசக்கர வாகனத்தில் விரட்டிச்சென்று, என் உத்தரவு இல்லாமல் பைக்கை எடுத்துச்சென்றது ஏன் எனக்கேட்டு ராஜாவிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். பின்னர் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டே பைக்கில் உட்கார்ந்திருந்த உஷாவை இன்ஸ்பெக்டர் எட்டி உதைத்துள்ளார். இதில் உஷா தடுமாறி பைக்கில் இருந்து கீழே விழுந்து இறந்தார். உடனே, அருகில் இருந்தவர்கள் உஷாவின் சடலத்தை திருச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அதேநேரத்தில், காமராஜ் வேகமாக தப்பிச் சென்றார். அப்போது பெல் பயிற்சி மையம் அருகே கீழே விழுந்து அவர் லேசான காயமடைந்ததால், அந்த பகுதியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். கர்ப்பிணி உஷாவை இன்ஸ்பெக்டர் எட்டி உதைத்து கொன்றுவிட்டார் என்று கூறி, அப்பகுதி பொதுமக்கள் சுமார் 2,000 பேர் திரண்டு இன்ஸ்பெக்டரை கைது செய்யக்கோரி பெல் கணேசபுரத்தில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். இரவு 7 மணிக்கு தொடங்கி, 11 மணி வரை இது நீடித்தது. இதனால், போலீசார் அதிகளவில் குவிக்கப்பட்டனர். அப்போது, போலீசார் மீது கற்கள், செருப்புகள் வீசப்பட்டது. நள்ளிரவு 11.30 மணியளவில் போலீசார் தடியடி நடத்தி கூட்டத்தை விரட்டினர். கல்வீச்சு சம்பவத்தில் 3 போலீசார் காயமடைந்தனர். பொதுமக்களில் 20 பேர் காயமடைந்தனர். ஒரு வாலிபருக்கு மண்டை உடைந்து ரத்தம் கொட்டியது. 26 அரசு பஸ்கள், 4 போலீஸ் வாகனம் என்று 100 வாகனங்களின் கண்ணாடிகள் உடைந்தன. இதுதொடர்பாக, சுமார், 25 ேபரை போலீசார் கைது செய்தனர். இந்நிலையில், சம்பவத்துக்கு காரணமான இன்ஸ்பெக்டர் காமராஜை போலீசார் நள்ளிரவில் கைது செய்தனர். அவர் மீது கொலை வழக்கிற்கு இணையான பிரிவான 304(2) அஜாக்கிரதையாக செயல்பட்டு உயிர்பலி ஏற்படுத்துதல், 336 (அஜாக்கிரதையாகவும், அதிவேகமாகவும் செயல்படுதல்) ஆகிய 2 பிரிவுகளில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. நேற்று அதிகாலை திருச்சி ஜேஎம் 6 ேகார்ட் மாஜிஸ்திரேட் ஷகீலா வீட்டில் ஆஜர்படுத்தி உடனடியாக மத்திய சிறையில் அடைத்தனர். மேலும், அவரை சஸ்பெண்ட் செய்து டிஐஜி லலிதா லட்சுமி உத்தரவிட்டுள்ளார். உடல் ஒப்படைப்பு: இன்ஸ்பெக்டர் மீது கொலை வழக்கு பதிவு செய்தால்தான் உஷாவின் உடலை வாங்குவோம் என்று கூறி காலை முதல் உறவினர்கள் உடலை வாங்க மறுத்தனர். பின்னர் இன்ஸ்பெக்டர் மீது, கொலைக்கு இணையான வழக்குப்பதிவு செய்திருப்பதாக தெரிவித்தனர். ஆனால் உறவினர்கள் ஏற்க மறுத்து விட்டனர். இதனால் உஷாவின் கணவரை கொலை வழக்காக மாற்றுவதற்காக மாஜிஸ்திரேட்டிடம் அழைத்துச் சென்றனர். ஆனால் அவரது கோரிக்கையை மாஜிஸ்திரேட் ஏற்கவில்லை. இதை நீங்கள் தனியாக ஒரு மனுவை தாக்கல் செய்யுங்கள் என்று மாஜிஸ்திரேட் தெரிவித்தார். போலீசாரின் முயற்சியை ஏற்றுக் கொண்ட உறவினர்கள், நேற்று மாலை 5 மணியளவில் உடலை பெற்று கொண்டனர். பின்னர் கே.கே.நகர் ரெங்கா நகருக்கு கொண்டு சென்றனர். அஞ்சலிக்கு வைக்கப்பட்ட உஷாவின் உடல் இன்று காலை 10 மணிக்கு மேலப்புதூரில் உள்ள கல்லறையில் அடக்கம் செய்யப்பட உள்ளது. 7 லட்சம் நிவாரண நிதி அரசு அறிவிப்பு

சென்னை: திருச்சியில் போக்குவரத்து இன்ஸ்பெக்டர் தாக்கியதில் இரு சக்கர வாகனத்தில் இருந்து கீழே விழுந்து உயிரிழந்த பெண்ணின் குடும்பத்திற்கு 7 லட்சம் நிவாரண நிதி வழங்கப்படும் என்று முதல்வர் எடப்பாடி அறிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து, முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: உயிரிழந்த உஷாவின் குடும்பத்திற்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும், அனுதாபத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த சம்பவத்தில் உயிரிழந்த உஷா குடும்பத்தினரின் நிலையை கருத்தில் கொண்டு அவரது குடும்பத்திற்கு 7 லட்சம் முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதியில் இருந்து வழங்க உத்தரவிட்டுள்ளேன். எனது உத்தரவின் பேரில், திருவெறும்பூர் போக்குவரத்து காவல் ஆய்வாளர் காமராஜ், உடனடியாக கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். துறை ரீதியாக பணி இடை நீக்கமும் செய்யப்பட்டுள்ளார். குற்றவியல் விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. குற்றவியல் விசாரணையின் முடிவின் அடிப்படையில் தக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார். குறைந்த தண்டனை பிரிவில் வழக்கு

இன்ஸ்பெக்டர் காமராஜ் மீது இந்திய தண்டனைச் சட்டம் 304(2) அஜாக்கிரதையாக செயல்பட்டு உயிரிழப்பை ஏற்படுத்துதல், 336 (தெரிந்தே அஜாக்கிரதையாக விபத்து ஏற்படுத்துதல்) ஆகிய 2 பிரிவின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில் 304(2) என்ற பிரிவில் தண்டனை உறுதி செய்யப்பட்டால், 6 மாதம் முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை கிடைக்கும். 336 என்ற பிரிவுக்கு வெறும் 500 முதல் 1000 வரை அபராதம் விதிக்கப்படும். ஆனால் 302 (கொலை செய்தல்) என்ற பிரிவின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டால், ஆயுள் தண்டனை முதல், அதிகப்பட்சமாக தூக்கு தண்டனை வரை விதிக்க வாய்ப்புகள் உண்டு. இதனால்தான் இன்ஸ்பெக்டர் காமராஜ் மீது 302 என்ற பிரிவின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் மறியலில் ஈடுபட்டனர். போலீசாருக்கு எஸ்.பி. எச்சரிக்கை

கர்ப்பிணி பலி சம்பவத்தை தொடர்ந்து, வாக்கி டாக்கியில் போலீசாருக்கு தஞ்சை எஸ்.பி. செந்தில்குமார் எச்சரிக்கை விடுத்தார். அப்போது அவர், `இருசக்கர வாகனத்தில் செல்பவர்களை மறித்து பணம் பறிக்கும் முயற்சியில் போலீசார் ஈடுபடக்கூடாது. வாகன ஓட்டிகளுக்கு ஹெல்மேட் அணிவதால் ஏற்படும் நன்மை, தீைம குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த ேவண்டும். வாகன சோதனை என்ற பெயரில் குடும்பத்துடன் வருபவர்களை அதிக நேரம் நிறுத்தி சோதனை நடத்தக்கூடாது’’’’ என்று எச்சரித்தார். தூக்கு தண்டனை வாங்கி தரவேண்டும் கணவர் கண்ணீர் பேட்டி

சம்பவம் குறித்து உஷாவின் கணவர் ராஜா கூறியதாவது: உஷாவின் தோழிக்கு திருச்சி கே.கே. நகரில் இன்று (நேற்று) திருமண நிச்சயதார்த்தம். இதற்காக சிறிய கிரைண்டர் ஒன்றை வாங்கி,பைக்கில் வைத்துக்கொண்டு உஷாவுடன் வந்தேன். துவாக்குடி சுங்கச்சாவடி அருகே ஹெல்மெட் அணியாததால், போலீசார் எனது பைக்கை நிறுத்தினர். நான் சற்று தூரம் தள்ளி நிறுத்தினேன். உடனே இன்ஸ்பெக்டர் காமராஜ், பைக்கை இவ்வளவு தூரம் தள்ளி வந்துதான் நிறுத்துவியா என திட்டிவிட்டு சென்றார். அப்போது ஒரு போலீஸ்காரர், நீங்கள் செல்லுங்கள் என்பதுபோல் சைகை காட்டினார். உடனே நானும் பைக்கில் புறப்பட்டேன்.சிறிது தூரம் ெசன்றதும் இன்ஸ்பெக்டர் காமராஜ் இருசக்கர வாகனத்தில் விரட்டி வந்தார். நான் சொல்லாமல், ஏன் கிளம்பி சென்றீர்கள் எனக்ேகட்டு, என்னிடம் வாக்குவாதம் செய்தார். நானும் பைக் ஓட்டிக்கொண்டே இன்ஸ்பெக்டருக்கு பதில் கூறினேன். அப்போது அவர் என் மனைவியின் தொடையில் எட்டி உதைத்தார். இவ்வாறு 3 முறை எட்டி உதைத்தார். 3-வது முறை எட்டி உதைத்தபோதுதான் பைக்கில் இருந்து உஷா கீழே விழுந்தார். நாங்கள் தனியாக சென்றதால் உஷாவை பலாத்காரம் செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் அவர் துரத்தி வந்திருக்கலாம். எனவே, அவர் மீது திட்டமிட்டு கொலை செய்ததாக வழக்குப்பதிவு செய்து, தூக்கு தண்டனை வாங்கி தரவேண்டும். இல்லை என்றால் நான் செத்து விடுவேன் என கண்ணீருடன் கூறினார். துப்பாக்கி சூட்டில் தப்பிய இன்ஸ்பெக்டர்

இன்ஸ்பெக்டர் காமராஜ் போக்குவரத்து பிரிவிற்கு செல்வதற்கு முன் மாவட்ட ஆயுதப்படையில் இருந்தார். கடந்தாண்டுதான் போக்குவரத்து பிரிவிற்கு மாற்றப்பட்டார். மேலும் இவர் 2002ம் ஆண்டு திருவாரூர் மாவட்டத்தில் ஆர்எஸ்ஐயாக இருந்தபோது, இவரது பிரிவில் இருந்த சொக்கலிங்கம் என்ற போலீஸ்காரர் விடுமுறை கேட்டார். அதற்கு தரமறுத்து அவரை திட்டியதால் ஆத்திரமடைந்த சொக்கலிங்கம், துப்பாக்கியை எடுத்து சுட்டபோது, காமராஜ் குனிந்து கொண்டதால் அருகில் நின்றிருந்த எஸ்ஐ பாஸ்கர் மீது குண்டு துளைத்து அவர் பலியானார். இதனால் சொக்கலிங்கம், தன்னைத்தானே துப்பாக்கியால் சுட்டுக்ெகாண்டு தற்கொலை செய்துகொண்டார். இச்சம்பவத்தை அடுத்து அப்போது சுட்டதில் காமராஜ் பலியாகி இருந்தால் தற்போது இச்சம்பவம் நடந்திருக்காது என சக போலீசார் பேசி கொண்டனர்.

