திருவண்ணாமலையில் பட்டா திருத்தம் செய்துதரக்கோரி கலெக்டர் காலில் விழுந்த முதியவர்: 11 ஆண்டுகள் முறையிட்டும் பயனில்லை

திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கு நேற்று காலை கலெக்டர் கே.எஸ்.கந்தசாமி வந்தார். காரை விட்டு கீழே இறங்கியதும், அங்கு நீண்ட நேரமாக காத்திருந்த ஆரணி அடுத்த லாடப்பாடி கிராமத்தை சேர்ந்த பரசுராமன்(82) என்பவர், திடீரென கலெக்டரின் காலில் விழுந்தார். அதனால், பதற்றம் அடைந்த கலெக்டர் கந்தசாமி, அவரை தடுத்து தூக்கி எழுப்பினார். எந்த காரணத்துக்காகவும், யார் காலிலும் விழக்கூடாது, மக்களுக்கு சேவை செய்யத்தான் அதிகாரிகள் உள்ளனர். வயதில் மூத்த நீங்கள் அதிகாரிகள் காலில் விழக்கூடாது என தெரிவித்தார். தொடர்ந்து, தம்முடைய பூர்வ சொத்தை அபகரிக்கும் நோக்கத்துடன், உறவினர்கள் சிலர் மோசடி செய்வதாகவும், பட்டா திருத்தம் செய்து தரக்கோரி 11 ஆண்டுகளாக பலமுறை மனு அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்காமல் அதிகாரிகள் அலைக்கழிப்பதாகவும் அவர் கண்ணீருடன் முறையிட்டார். மேலும், திங்கட்கிழமை நடைபெறும் குறைதீர்வு முகாமில் கூட்டம் அதிகமாக இருப்பதால், இன்று(நேற்று) காலையிலேயே வந்து காத்திருந்தாக தெரிவித்தார்.

முதியவரிடம் இருந்து கோரிக்கை மனுவை பெற்ற கலெக்டர், அதிகாரிகளை நேரில் அனுப்பி ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தார்.

Source: Dinakaran

English summary

Thiruvannamalai has done quality strap at the amendment fell into the old quarter demanding collector: from 11 years appealed to no avail

Tiruvannamalai: tiruvannamalai District Collector’s Office yesterday morning, k. s. Kandasamy collector came. Leave the car