தமிழகம்,கேரளா எல்லையோர கிராமங்களில் மாவோயிஸ்ட் தேடுதல் வேட்டை

மஞ்சூர்: எல்லையோர கிராமங்களில் மாவோயிஸ்ட்கள், அந்நிய நபர்களின் நடமாட்டம் குறித்து தெரியவந்தால் உடனடியாக தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் என அதிரடிப்படை போலீசார் அறிவுறுத்தியுள்ளனர். நீலகிரி மாவட்டத்தை ஒட்டிய கேரளா வனப்பகுதிகளில் மாவோயிஸ்ட்களின் நடமாட்டம் அதிகளவில் உள்ளது. இதைத்தொடர்ந்து அம்மாநில போலீஸ் மற்றும் வனத்துறையினர் மாவோயிஸ்ட் தேடுதல் வேட்டையில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். கேரள போலீசாரின் தேடுதல் நடவடிக்கையால் மாவோயிஸ்ட்கள் அங்கிருந்து தப்பி தமிழக பகுதிகளில் ஊடுருவ வாய்ப்புள்ளது. இதையடுத்து, தமிழக போலீசார் மற்றும் அதிரடிபடையினர் தமிழக, கேரள எல்லை பகுதிகளில் தீவிர கண்காணிப்பு மற்றும் ரோந்து நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், மாவட்ட எஸ்.பி முரளிரம்பா உத்தரவின்பேரில் நுண்ணறிவு பிரிவு சப்-இன்ஸ்பெக்டர் ைஹதர்அலி, நக்சல் தடுப்பு பிரிவு சப்-இன்ஸ்பெக்டர் பழனிசாமி ஆகியோர் மேற்பார்வையில் அதிரடி படையினர் கடந்த 3 நாட்களாக மஞ்சூர், கேரிங்டன், கோரகுந்தா, அப்பர்பவானி, கிண்ணக்கொரை, இரியசீகை, கெத்தை, முள்ளி, உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மாவோயிஸ்ட் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மேலும் எல்லையோர வனப்பகுதிகளில் உள்ள ஆதிவாசி கிராமங்களில் மாவோயிஸ்ட் மற்றும் சந்தேக நபர்களின் நடமாட்டம் குறித்து தெரியவந்தால் உடனடியாக தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தினர்.

Source: Dinakaran

English summary

Tamil Nadu Kerala border villages in Maoist-search

Manjur: border villages in the presence of Maoists, foreign persons came to know immediately if information about