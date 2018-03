இன்ஸ்பெக்டர் தாக்கியதில் கர்ப்பிணி பலி: தாமாக முன்வந்து விசாரிக்க ஐகோர்ட் கிளையில் முறையீடு

மதுரை: திருவெறும்பூர் இன்ஸ்பெக்டர் தாக்கியதில் கர்ப்பிணி பலியான சம்பவம் குறித்து ஐகோர்ட் கிளை தாமாக முன்வந்து விசாரிக்க வேண்டுமென நேற்று முறையிடப்பட்டது. ஐகோர்ட் மதுரை கிளையில் நீதிபதிகள் எம்.சத்தியநாராயணன், ஆர்.ஹேமலதா ஆகியோர் நேற்று வழக்குகளை விசாரிக்க தொடங்கினர். அப்போது சமூக ஆர்வலர் டிராபிக் ராமசாமியின் உதவியாளர் பாத்திமா ஆஜராகி, ‘‘துவாக்குடி டோல்கேட் அருகே திருவெறும்பூரை சேர்ந்த இன்ஸ்பெக்டர் காமராஜ் பணியில் இருந்தார். அப்போது ஹெல்மெட் அணியாமல் டூவீலரில் சென்ற தஞ்சை மாவட்டம், சூலமங்கலத்தை சேர்ந்த ராஜா, அவரது மனைவி உஷாவை (36), விரட்டி சென்று டூவீலரை எட்டி உதைத்துள்ளார். இதில் தடுமாறி கீழே விழுந்த உஷா, தலையில் அடிபட்டு சம்பவ இடத்திலேயே இறந்து விட்டார். அவர் 3 மாதம் கர்ப்பிணி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

உஷாவின் சாவுக்கு காரணமான இன்ஸ்பெக்டர் காமராஜ் மீது, கொலை வழக்கு பதியவேண்டும். தடியடிக்கு காரணமான திருச்சி போலீஸ் கமிஷனர் அமல்ராஜ் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். உயிரிழந்த உஷாவின் குடும்பத்தினருக்கு போலீசாரின் சொந்த செலவில் ரூ.50 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும். இதுகுறித்து ஐகோர்ட் கிளை தாமாக முன்வந்து விசாரிக்க வேண்டும்’’ என்றார். இதேபோல் வக்கீல்கள் வெங்கட்ரமணா, கமுதி நீலமேகம் ஆகியோரும் வற்புறுத்தினர். இதற்கு நீதிபதிகள், ‘‘மனுவாக தாக்கல் செய்தால் நீதிமன்றம் விசாரிக்கும்’’ என்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Inspector attacked pregnant offerings: voluntarily filed an appeal at the branch to investigate

Madurai: thiruverumbur Inspector killed in the attack, filed a branch incident regarding pregnant women themselves munvanth