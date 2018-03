ரேஷன் கடையில் மின்சாரம் தாக்கி சிறுமி சாவு

சின்னசேலம்: விழுப்புரம் மாவட்டம் சின்னசேலம் தாலுகா பால்ராம்பட்டு பழைய காலனியை சேர்ந்தவர் வீரமணி(28). இவரது மகள் தர்ஷினியை(3). நேற்று காலை அவரது சித்தி சசிகலா ரேஷன்கடைக்கு அழைத்து சென்றார். அரிசி வாங்க சசிகலா வரிசையில் நின்றபோது, தர்ஷினி அங்குள்ள சுவர் அருகே விளையாடி கொண்டிருந்தாள். அப்போது சுவரில் ஏற்பட்ட மின்கசிவால் தர்ஷினியை மின்சாரம் தாக்கியது. இதில் தூக்கி வீசப்பட்ட சிறுமி சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தாள். இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் கச்சிராயபாளையம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.

The death of the girl electrocuted in ration shop

