பிரான்ஸ் அதிபர் இம்மானுவல் மெக்ரான் இன்று இந்தியா வருகிறார்

பிரான்ஸ் அதிபர் இம்மானுவல் மெக்ரான் நான்கு நாள் அரசுமுறை பயணமாக இன்று இந்தியாவுக்கு வருகை தரவுள்ளார் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

புதுடெல்லி: பிரான்ஸ் அதிபர் இம்மானுவல் மெக்ரான் நான்கு நாள் அரசுமுறை பயனமாக இன்று இந்தியாவிற்கு வருகிறார். அவருடன் மனைவி மேரி கிளாட் மெக்ரானும் வருகிறார். டெல்லி வரும் அவர், திங்கட்கிழமை வரை இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளனர். முதல் கட்டமாக, மெக்ரான் 10-ம் தேதி பிரதமர் மோடியை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறார். 300க்கு மேற்பட்ட மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடுகிறார். மேலும், இருநாட்டு தொழிலதிபர்களையும் சந்தித்து உரையாற்றுகிறார். இதேபோல், மார்ச் 11-ம் தேதி சர்வதேச கருத்தரங்கில் பங்கேற்கிறார். இறுதியாக, 12-ம் தேதி பிரதமர் மோடியின் சொந்த தொகுதியான உத்தரப்பிரதேசம் மாநிலம் வாரணாசியின் மிர்சாபூரில் உள்ள 75 மெகாவாட் திறன் கொண்ட சூரிய ஒளி உற்பத்தி உலையை தொடங்கி வைக்கிறார். பிரான்ஸ் அதிபர் வருகையின் போது அணுசக்தி ஒத்துழைப்பு, கடல்சார் ஒத்துழைப்பு, விண்வெளி, ஆற்றல் சார் துறைகள், தீவிரவாதம், பருவநிலை மாற்றம் தொடர்பான ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பிரான்ஸ் நாட்டின் அதிபராக பதவியேற்ற பின்னர் இம்மானுவல் மெக்ரான் முதல் முறையாக இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறார் எனபது குறிப்பிடத்தக்கது.

