ஈரோடு : நகராட்சி வரி உயர்வை கண்டித்து சத்தியமங்கலத்தில் கடையடைப்பு போராட்டம் நடந்து வருகிறது. தொழில் வரி , வீட்டு வரி உள்ளிட்டவை உயர்த்தப்பட்டதை கண்டித்து 5000 கடைகள் அடைக்கப்பட்டன.

Source: Dinakaran

English summary

Sathyamangalam hartal

Erode: municipal tax hikes in denouncing the sathyamangalam hartal is underway. Professional tax, House