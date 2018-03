நாகை: வேதாரண்யம் அருகே கடலில் இறந்த நிலையில் 3 டால்பின் மீன்கள் கரை ஒதுங்கின. ஆறுகாட்டுத்துறை மணியந்தீவு கடற்கரையில் டால்பின் மீன்கள் இறந்தது குறித்து வனத்துறை விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Dolphin fish were washed up the shore near vedaranyam 3

