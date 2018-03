எச்.ராஜாவின் வரம்பு மீறிய பேச்சுக்கு மோடி, அமித்ஷா ஆதரவே காரணம்: மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ குற்றச்சாட்டு

பிரதமர் மோடி, பாஜக தலைவர் அமித்ஷா ஆதரவோடுதான் அக்கட்சியின் தேசிய செயலாளர் எச்.ராஜா பேசி வருவதாக மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

சென்னை எழும்பூரில் உள்ள மதிமுக தலைமை அலுவலகமான தாயகத்தில் உலக மகளிர் தின விழா நேற்று கொண்டாடப்பட்டது. அதில் கட்சியின் பெண் நிர்வாகிகளுக்கு பூங்கொத்து அளித்து வைகோ வாழ்த்து தெரிவித்தார். பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் வைகோ கூறியதாவது:

உலகம் புகழும் சமூக சீர்திருத்தவாதி பெரியாரின் சிலையை அகற்றுவோம் என்று சொன்ன எச்.ராஜா, மீண்டும் பெரியாரை விமர்சனம் செய்துள்ளார். பெரியாரை மீண்டும் மீண்டும் அவர் விமர்சிப்பதற்கு பிரதமர் மோடியும், பாஜக தலைவர் அமித்ஷாவும் கொடுக்கும் ஆதரவே காரணம். எச்.ராஜா மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாது என அமித்ஷா கூறியுள்ளார். ராஜாவின் வரம்பு மீறிய பேச்சின் பின்னணியில் மோடியும், அமித்ஷாவும் இருப்பதையே இது காட்டுகிறது.

டெல்லியில் பெரியார் மையம் இடிக்கப்பட்டபோது அதை அன்றைய பிரதமர் வாஜ்பாய் கவனத்துக்கு கொண்டு சென்றேன். உடனடியாக ஏற்கனவே இருந்த இடத்தைவிட ஆயிரம் மடங்கு விலை கொண்ட இடத்தை கொடுக்க முடிவு செய்தார். வி.பி.சிங், இரா.செழியன், கி.வீரமணி ஆகியோரோடு வாஜ்பாயை சந்தித்தபோது, வைகோ சொல்லும் இடத்தை கொடுங்கள் என உத்தரவிட்டார். பெரியார் மையம் இடிக்கப்பட்டபோது அத்வானி மிகவும் வருத்தப்பட்டார்.

ஆனால், இப்போது எச்.ராஜா பேசியதும் பெரியார் சிலையை பாஜக நிர்வாகிகள் உடைத்துள்ளனர். ராஜாவை பேசவிட்டு தமிழர்களின் உணர்வுகளை சோதித்துப் பார்க்கிறார்கள். பெரியார் பற்றி பேசியதற்கு ராஜா மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். தமிழகம் பெரியாரின் கோட்டை. அந்த கோட்டையின் காவலர்களாக நாங்கள் இருக்கிறோம். இதுபோல பேசுவதை நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என ராஜாவை எச்சரிக்கிறேன்.

தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. வேலைக்கு செல்லும் பெண்கள் பாதுகாப்புடன் வீடு திரும்ப முடியவில்லை. குழந்தைகள்கூட பாலியல் பலாத்காரத்துக்கு ஆளாக்கப்படுகின்றனர். 54 ஆண்டுகளாக அரசியலில் இருக்கும் என்னைப் போன்றவர்களுக்கு நேற்று அரசியலுக்கு வந்த கமல் அறிவுரை கூறுகிறார். அவர் வரம்பை மீறி பேசக் கூடாது. இவ்வாறு வைகோ கூறினார்.

Source: The Hindu

English summary

H. Modi, transgressor of the King’s speech, for the same reason: mdmk, General Secretary Vaiko amitsha support the allegation

Prime Minister MODI, the BJP leader amitsha admiration and national Secretary of the party and the King spoke of the whips that HIV is no use pulling