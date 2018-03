சென்னையில் 23 கிலோ கடத்தல் தங்கம் பறிமுதல்

இலங்கையில் இருந்து தமிழகத்துக்கு கடத்தி வரப்பட்ட ரூ.7 கோடி மதிப்புள்ள 23.1 கிலோ தங்க கட்டிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

இலங்கையில் இருந்து தமிழகத்துக்கு தங்க கட்டிகள் கடத்தி வரப்பட்டதாக மத்திய வருவாய் புலனாய்வு பிரிவு அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதைத் தொடர்ந்து அவர்கள் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர். குறிப்பாக ராமேசுவரத்தில் இருந்து சென்னைக்கு வரும் சென்னை சேது விரைவு ரயிலை கண்காணித்தனர். இந்நிலையில் நேற்று காலை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில், சென்னை சேது ரயிலில் இருந்து இறங்கிய 4 பேர் சந்தேகத்துக்கு இடமான முறையில் நடந்து சென்றனர். அவர்களை மடக்கி மத்திய வருவாய் புலனாய்வு அதிகாரிகள் சோதித்தனர்.

அப்போது அவர்கள் இடுப்பில் ரூ.7 கோடி மதிப்புள்ள 23.1 கிலோ எடையுள்ள 123 தங்க கட்டிகளை மறைத்து வைத்திருந்தது தெரியவந்தது. இவர்கள் இலங்கையில் இருந்து ராமேஸ்வரத்துக்கு படகு மூலம் தங்கத்தை கடத்தி வந்தது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து தங்கத்தை பறிமுதல் செய்த மத்திய வருவாய் புலனாய்வு அதிகாரிகள், அதைக் கடந்த்திவந்த 4 பேரையும் கைது செய்தனர்.

Source: The Hindu

Gold smuggling 23 kilograms seized in Chennai

In Sri Lanka, smuggled from the Tamilnadu RS. 7 crores worth of gold bars confiscated 23.1 kg