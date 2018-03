போக்குவரத்து ஆய்வாளர் எட்டி உதைத்ததால் கர்ப்பிணி பலியான சம்பவம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்று: உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் கருத்து

போக்குவரத்து ஆய்வாளர் எட்டி உதைத்ததால் திருச்சியில் கர்ப்பிணி பலியான சம்பவம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்று என தலைமை நீதிபதி அடங்கிய அமர்வு கருத்து தெரிவித்து உள்ளது.

துவாக்குடி சுங்கச்சாவடி அருகே போக்குவரத்து ஆய்வாளர் எட்டி உதைத்ததால், இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றுகொண்டிருந்த உஷா என்ற கர்ப்பிணி கீழே விழுந்து சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார். இந்த சம்பவத்தைப் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த பொதுமக்கள் போலீஸாருக்கு எதிராக போராட்டத்தில் குதித்தனர். இதையடுத்து போலீஸார் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை தடியடி நடத்தி கலைத்தனர்.

இந்த சம்பவம் பற்றி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து வழக்காக எடுத்து விசாரிக்கக் கோரி சமூக ஆர்வலர் டிராஃபிக் ராமசாமி, வழக்கறிஞர் அஸ்வத்தாமன் ஆகியோர் நேற்று தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி மற்றும் நீதிபதி அப்துல் குத்தூஸ் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் முறையிட்டனர். அப்போது அவர்கள், ‘‘இந்த சம்பவம் மிகவும் கொடூரமானது. எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற சம்பவம் நிகழாத வண்ணம் உயர் நீதிமன்றமே தானாக முன்வந்து வழக்காக எடுத்து விசாரிக்க வேண்டும்’’ என்றனர்.

அப்போது நீதிபதிகள், ‘இந்த துயரச் சம்பவம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்று. இது தீவிரமான குற்றச்செயல்’ என கருத்து தெரிவித்தனர். அப்போது அரசு தரப்பில், சம்பந்தப்பட்ட ஆய்வாளர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. அதையடுத்து நீதிபதிகள், ‘இதுதொடர்பாக மனு தாக்கல் செய்தால் விசாரிக்கப்படும்’ என தெரிவித்தனர்.

இந்நிலையில் உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை முதல் அமர்வில் வழக்கறிஞர் கே.நீலமேகம், டிராபிக் ராமசாமியின் உதவியாளர் பாத்திமா ஆகியோர் ஆஜராகி, ‘போக்குவரத்து காவல் ஆய்வாளர் எட்டி உதைத்ததில் இருசக்கர வாகனத்தில் இருந்து விழுந்து கர்ப்பிணி உயிரிழந்த சம்பவம் தொடர்பாக நீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து விசாரணை நடத்த வேண்டும்’ எனக் கேட்டுக்கொண்டனர்.

இதையடுத்து இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை கோரி மனு தாக்கல் செய்ய நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

Source: The Hindu

